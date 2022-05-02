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    俄「勝利日」彩排出現安哥拉軍隊載歌載舞 網酸：幫普廷抬棺？

    安哥拉共和國參與俄國「勝利日」的彩排。（圖擷取自@KrystPawlowicz 推特）

    安哥拉共和國參與俄國「勝利日」的彩排。（圖擷取自@KrystPawlowicz 推特）

    2022/05/02 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，有消息傳出俄羅斯總統普廷急切希望在5月9號的蘇聯對抗納粹德國「勝利日」（Victory Day）前，結束戰爭，網路上陸續有俄軍彩排勝利日閱兵照流出，其中非洲安哥拉共和國的彩排閱兵影片在推特引起網友討論。

    推特網友@KrystPawlowicz在推特PO出一段影片，可以看到有位手持安哥拉共和國國旗的軍人走在隊伍前頭，他的後面有一群軍人正手舞足蹈邊唱歌邊行進，原PO在貼文中表示「莫斯科閱兵─友軍的遊行隊伍。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「他們的步伐好像雙腳受凍」、「安哥拉外籍軍團來援助？」、「他們會被派上侵略烏克蘭的前線上嗎」、「他們是來幫普廷跳抬棺舞嗎？」、「決戰猩球？」、「這是什麼馬戲團表演」。

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