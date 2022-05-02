殲20最大殺器！美軍絕密超視距飛彈疑現蹤

美國空軍空戰司令部司令凱利上將，日前公佈相關圖片，展示F-22猛禽式匿蹤戰機多種升級。（圖翻攝美空軍空特戰司令IG）

2022/05/02 15:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍空戰司令部司令凱利（Mark D. Kelly）上將，日前公佈相關圖片，展示F-22猛禽式匿蹤戰機（ F-22 Raptors）多種升級，包括新的LDTP（Low Drag Tank and Pylon）低阻油箱及掛架、新的電子戰/光電吊艙組合，最引人矚目的是，美軍未來空戰主力AIM-260「聯合先進戰術飛彈」（Joint Advanced Tactical Missile, JATM）疑似現蹤！

據美國網路媒體The Drive知名的軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，F-22於2005 年推出，是世界上第一架投入使用的第5代戰機。多年來，它一直是保持美國空軍優勢的重要角色。儘管F-22在 2011年停止生產，但目前服役的187架到2031年之前，都將持續進行升級。

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報導稱，渲染圖中發射的飛彈看起來不像美國空軍庫存中目前可用任何的飛彈，如果這些升級可能在明年左右到來，可以合理推估是 AIM-260 上，這是一種計劃在同一時期左右投入使用的超視距空對空飛彈。

據《動力》此前，AIM-260空空飛彈目前各項試驗進展順利，最快會明年交付美國海空軍部隊，讓美國重新獲得超視距空戰優勢。

報導稱，AIM-260飛彈的對標對象為中國射程達150公里的霹靂-15（PL- 15）空空飛彈，正是由於霹靂-15的存在，美國才會在2017年啟動新一代遠程空空飛彈的研製計劃，如今霹靂-15飛彈的優勢將很快被AIM-260飛彈終結。一些中國軍事專家分析，AIM-260專打中國殲-20和俄羅斯蘇-57戰機。

依美軍規劃，AIM-260預定先與美國空軍的F-22以及美國海軍的F/A-18E/F整合，接著再部署於F-35。

據透露，AIM-260體型和AIM-120差不多大，但是射程達到200公里以上，是AIM-120的2倍以上，此外，AIM-260同樣採用複合制導方式，還具備有一定的反匿蹤能力，就算面對匿蹤戰機，也可以取得非常優秀的打擊效果。

除了洛克希德馬丁的 AIM-260 開發計畫，美國空軍還分別與雷神及波音公司進行長程接戰武器（Long-Range Engagement Weapon，LREW）及長程空對空飛彈（Long Range Air-to-Air Missile，LRAAM）研發。

畫面中的飛彈，據信為美軍未來空戰主力、AIM-260「聯合先進戰術飛彈」。（圖翻攝美空軍空特戰司令IG）

中國殲-20搭載霹靂-15對空飛彈。（圖翻攝網路）

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