為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海1514萬人微解封 部份人只可7天2次限時購物

    上海居民持續進行篩檢，1514萬人屬於防範區，可在區內有不同程度的活動。（路透）

    上海居民持續進行篩檢，1514萬人屬於防範區，可在區內有不同程度的活動。（路透）

    2022/05/02 17:41

    〔中央社〕上海市疫情仍處於高點，但又急於恢復社會正常運作。根據最新的管控標準，上海有1514萬名居民屬於防範區，可在區內有不同程度的活動，當中仍有住戶只可7天2次限時分批購物。

    上海市1日公布達成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社會面清零的標準。當中劃定出「社會面基本清零」與「社會面清零」的要項，以顯示上海「精準防控」進一步細化。

    上海市同時持續調整對封控區、管控區、防範區的管控。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」，防止人員外出流動；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」，防範區按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」的原則，實行分區分級差異化管控。

    上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝1日在記者會上，解釋目前防範區內的劃分情況:

    1.已經社會面基本清零的非中心城區（目前有金山、奉賢、崇明、青浦、松江等5個區），市民可在區內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，區內可逐步恢複公共交通，私家車可在區內有限通行。

    2.已經社會面基本清零的中心城區（目前是普陀區），市民可以所在街鎮內活動，前往指定的超市、藥店。

    3.還沒有社會面基本清零的非中心城區（目前是嘉定區），市民可限時限戶在所在街鎮內活動，限時前往指定的超市、藥店。

    4.還沒有社會面基本清零的中心城區（主要是黃浦、靜安、徐彙、長甯、虹口、楊浦等6個中心城區，及中心城區拓展區的寶山、閔行），居民可在小區內活動，每戶指定1人，7天2次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

    他又表示，浦東新區根據轄區實際情況，也實施分區分級差異化防控。其中，宣橋鎮、泥城鎮、大團鎮、萬祥鎮、老港鎮等5個鎮，已實現社會面基本清零，防範區居民可以在所在鎮內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，私家車可在鎮域範圍內有限通行。

    在防範區的市民需憑24小時內抗原檢測陰性證明或48小時內核酸檢測陰性證明，出示健康碼綠碼，進入相關場所。

    上海市今天早上舉行市疫情防控工作新聞發布會通報，根據封控區、管控區、防範區的「核酸+抗原」的組合階段性篩查結果，1日全市共劃分封控區1萬4292個，涉及人口276萬人；管控區2萬2255個，涉及人口約551萬人；防範區5萬5384個，涉及人口數1514多萬人，即這1500多萬人口可以微解封。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2週累計422死 中國逾95％本土病例仍集中上海
    2022/05/01 11:36

    2週累計422死 中國逾95％本土病例仍集中上海
    中國再增逾1.4萬本土病例 上海、北京11區51前大篩檢
    2022/04/27 11:45

    中國再增逾1.4萬本土病例 上海、北京11區51前大篩檢

    資深藝人指定使用 瘦腰就靠「這款」
    上海單日本土確診逾1.3萬例 再增48死
    2022/04/27 08:16

    上海單日本土確診逾1.3萬例 再增48死
    中國22省再增逾1.7萬本土病例 上海佔95％
    2022/04/26 10:46

    中國22省再增逾1.7萬本土病例 上海佔95％
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播