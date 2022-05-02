上海1514萬人微解封 部份人只可7天2次限時購物

上海居民持續進行篩檢，1514萬人屬於防範區，可在區內有不同程度的活動。（路透）

2022/05/02 17:41

〔中央社〕上海市疫情仍處於高點，但又急於恢復社會正常運作。根據最新的管控標準，上海有1514萬名居民屬於防範區，可在區內有不同程度的活動，當中仍有住戶只可7天2次限時分批購物。

上海市1日公布達成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社會面清零的標準。當中劃定出「社會面基本清零」與「社會面清零」的要項，以顯示上海「精準防控」進一步細化。

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上海市同時持續調整對封控區、管控區、防範區的管控。封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」，防止人員外出流動；管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」，防範區按照「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」的原則，實行分區分級差異化管控。

上海市疫情防控領導小組辦公室主任顧洪輝1日在記者會上，解釋目前防範區內的劃分情況:

1.已經社會面基本清零的非中心城區（目前有金山、奉賢、崇明、青浦、松江等5個區），市民可在區內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，區內可逐步恢複公共交通，私家車可在區內有限通行。

2.已經社會面基本清零的中心城區（目前是普陀區），市民可以所在街鎮內活動，前往指定的超市、藥店。

3.還沒有社會面基本清零的非中心城區（目前是嘉定區），市民可限時限戶在所在街鎮內活動，限時前往指定的超市、藥店。

4.還沒有社會面基本清零的中心城區（主要是黃浦、靜安、徐彙、長甯、虹口、楊浦等6個中心城區，及中心城區拓展區的寶山、閔行），居民可在小區內活動，每戶指定1人，7天2次限時、分批前往超市購物、藥店配藥等。

他又表示，浦東新區根據轄區實際情況，也實施分區分級差異化防控。其中，宣橋鎮、泥城鎮、大團鎮、萬祥鎮、老港鎮等5個鎮，已實現社會面基本清零，防範區居民可以在所在鎮內活動，前往開放的超市、藥店和醫院，私家車可在鎮域範圍內有限通行。

在防範區的市民需憑24小時內抗原檢測陰性證明或48小時內核酸檢測陰性證明，出示健康碼綠碼，進入相關場所。

上海市今天早上舉行市疫情防控工作新聞發布會通報，根據封控區、管控區、防範區的「核酸+抗原」的組合階段性篩查結果，1日全市共劃分封控區1萬4292個，涉及人口276萬人；管控區2萬2255個，涉及人口約551萬人；防範區5萬5384個，涉及人口數1514多萬人，即這1500多萬人口可以微解封。

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