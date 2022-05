影片曝光！ 俄軍飛彈襲擊聶伯羅州穀倉 所幸無人傷亡

2022/05/02 15:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,有消息傳出俄軍目前正往烏國南部集結,計劃攻擊聶伯羅州(Dnipropetrovsk),有段聶伯羅州的穀倉被俄軍飛彈襲擊的影片在推特上流出。

根據東歐網媒《NEXTA》在官方推特PO出的影片,可以看到有1枚白色的飛彈快速掠過鏡頭,接著就命中遠處的一處建築物,並冒出火光與黑色的濃煙,該帳號在推文中表示聶伯羅州地區管理局長雷茲尼琴科(Valentin Reznichenko)在一份報告中指出,1枚俄軍的飛彈摧毀了當地的一個糧食設施,目前無人傷亡。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)稍早在夜間談話中指出,目前俄軍正在烏南集結,計劃攻擊聶伯羅州的城市與社區。

