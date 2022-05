離奇！莫斯科近郊燃料庫發生大火 現場火光沖天黑煙直竄

2022/05/02 13:35

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,烏軍奮勇抵抗屢屢擊退俄軍的攻勢,俄軍國內也有許多爆炸與火災事件的發生,有消息指出俄羅斯境內的梅季希(Mytishchi)燃料庫發生火災事件。

綜合外媒報導,距離克里姆林宮僅30分鐘路程的梅季希(Mytishchi)燃料庫發生火災,整座燃料庫冒出熊熊大火,滾滾的黑煙不斷竄出,可以看的出現場火勢非常兇猛。

請繼續往下閱讀...

對此俄羅斯指責烏軍以直升機發動襲擊,對此烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)表示「我們不確認也不否認。」

#MOSCOW: In Mytishchi, barely 30 minutes from the Kremlin, fuel oil tanks were set on fire. It is no longer humanly possible to keep track of all the fires and explosions all over #Russia. A train bridge was also successfully blown up in #Kursk, for example. #WindofChange ????️ ???? pic.twitter.com/bEvgxoUKh0