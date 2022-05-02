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    力挺烏克蘭！ 美第一夫人將訪問羅馬尼亞、斯洛伐克會見難民

    美國第一夫人吉兒（見圖）將在5月5日至9日，前往歐洲國家羅馬尼亞（Romania）及斯洛伐克（Slovakia）訪問，屆時她會與當地的美國駐軍、使館人員、烏克蘭難民、人道主義援助者及教師會面。（資料照，美聯社）

    美國第一夫人吉兒（見圖）將在5月5日至9日，前往歐洲國家羅馬尼亞（Romania）及斯洛伐克（Slovakia）訪問，屆時她會與當地的美國駐軍、使館人員、烏克蘭難民、人道主義援助者及教師會面。（資料照，美聯社）

    2022/05/02 15:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國第一夫人吉兒（Jill Biden）的辦公室2日指出，吉兒預計將在5月5日至9日，前往歐洲國家羅馬尼亞（Romania）及斯洛伐克（Slovakia）訪問，屆時她會與當地的美國駐軍、使館人員、烏克蘭難民、人道主義援助者及教師會面。

    據《路透》報導，吉兒辦公室指出，美國5月8日慶祝母親節時，美國總統拜登（Joe Biden）將會與因「侵烏戰爭」而被迫離開家園的烏克蘭母親及孩童見面。

    吉兒將於6日前往羅馬尼亞的米哈伊爾·科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogalniceanu Air Base）會見駐地美軍，接著前往首都布加勒斯特（Bucharest），拜會羅馬尼亞政府官員、美國大使館工作人員、人道主義援助工作者、當地的烏克蘭孩童，與教導這些孩子們的老師。

    第一夫人辦公室表示，吉兒也將前往斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）、東部城市科希策（Kosice）及維斯內梅克（Vysne Nemecke）村，屆時她將與當地政府官員、烏克蘭難民、援助工作者見面。

    據報導，第一夫人吉兒這次的出訪，是美國高層力挺烏克蘭，及支持協助與烏克蘭難民相鄰國家，最新的一次動作。

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