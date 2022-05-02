為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    外送員好厲害！她送披薩時驚見客戶流血倒地 緊急救人一命

    美國外送員費塔朵（Sophia Furtado，中）送披薩時，驚見客戶蘇利文（Caryn Hebert Sullivan，左三）流血倒地，她連忙打電話叫救護車並做出緊急醫療，最終成功救人一命。（圖擷自New Bedford Guide網站）

    美國外送員費塔朵（Sophia Furtado，中）送披薩時，驚見客戶蘇利文（Caryn Hebert Sullivan，左三）流血倒地，她連忙打電話叫救護車並做出緊急醫療，最終成功救人一命。（圖擷自New Bedford Guide網站）

    2022/05/02 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕太厲害了！美國麻薩諸塞州DoorDash外送員費塔朵（Sophia Furtado），日前送披薩給客戶蘇利文（Caryn Hebert Sullivan）時驚見對方流血倒地，費塔朵連忙打電話叫救護車並做出緊急醫療，最終成功救回蘇利文一命。

    《CNN》報導，住在麻州西島費爾黑文（Fairhaven）的蘇利文透露，當天晚上自己一直待在外面等披薩，孰料曾經受傷過的手臂和膝蓋突然無力使得她頭撞到了地上，躺在地上的蘇利文心想自己應該就這樣死去了。

    幸好，晚間10時許送披薩過來的費塔朵，曾經受過緊急醫療員的培訓，她藉由正在凝結的血液估算蘇利文已經在外面躺了15到20分鐘，同時還發現傷者眼睛上翻沒有反應，連忙打電話給911報案。

    蘇利文丈夫羅伯特（Robert）當時在家中睡覺，被外面的聲音驚醒後費塔朵指揮他去拿急救物品。另一方面，費塔朵持續和911保持通話，接受對方的指示固定好蘇利文的脖子，避免她的脊椎受到傷害，就這樣一直陪著傷患直到救護車到達。

    蘇利文表示，後來她在醫院治療了3個星期，期間出現2次嚴重的腦出血，出院時無法開車、寫字且幾乎不能走路，最近終於完全康復，可以進行短距離的駕駛。

    在這段時間裡，蘇利文和費塔朵成為了好友，蘇利文直說「我非常感謝她，她是我的守護天使...如果她不在那裡，我就死定了。」雙方不僅都見過彼此的家人，蘇利文還會送節日禮物給費塔朵的2個小孩。

    4月27日，費爾黑文警察局舉行頒獎典禮，表彰費塔朵救人一命的義舉，DoorDash也頒發1000美元（約新台幣2.95萬元）獎金，並強調能對她表達感謝之意是公司的榮幸。

    費塔朵表示，她過去真的沒想過自己可以救人，她計劃當自己的家庭生活變得比較穩定時，就用這筆錢繼續去緊急醫療學校進修，未來仍會持續和蘇利文保持友誼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    園丁變英雄！ 勇敢深入烏克蘭蘇梅 槍砲瞄準下撤離7人
    2022/03/08 12:07

    園丁變英雄！ 勇敢深入烏克蘭蘇梅 槍砲瞄準下撤離7人
    奧克拉荷馬市爆炸案勇救5人 美英雄盲人過世
    2022/01/24 12:23

    奧克拉荷馬市爆炸案勇救5人 美英雄盲人過世

    e化繳納房屋稅 好康大獎抽不完
    震撼畫面！飛機迫降鐵軌遭火車撞擊 警察拉出飛行員驚險逃生
    2022/01/10 16:05

    震撼畫面！飛機迫降鐵軌遭火車撞擊 警察拉出飛行員驚險逃生
    猛！美國小學生 1天內救了2人性命
    2021/12/24 10:27

    猛！美國小學生 1天內救了2人性命
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播