外送員好厲害！她送披薩時驚見客戶流血倒地 緊急救人一命

美國外送員費塔朵（Sophia Furtado，中）送披薩時，驚見客戶蘇利文（Caryn Hebert Sullivan，左三）流血倒地，她連忙打電話叫救護車並做出緊急醫療，最終成功救人一命。（圖擷自New Bedford Guide網站）

2022/05/02 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕太厲害了！美國麻薩諸塞州DoorDash外送員費塔朵（Sophia Furtado），日前送披薩給客戶蘇利文（Caryn Hebert Sullivan）時驚見對方流血倒地，費塔朵連忙打電話叫救護車並做出緊急醫療，最終成功救回蘇利文一命。

據《CNN》報導，住在麻州西島費爾黑文（Fairhaven）的蘇利文透露，當天晚上自己一直待在外面等披薩，孰料曾經受傷過的手臂和膝蓋突然無力使得她頭撞到了地上，躺在地上的蘇利文心想自己應該就這樣死去了。

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幸好，晚間10時許送披薩過來的費塔朵，曾經受過緊急醫療員的培訓，她藉由正在凝結的血液估算蘇利文已經在外面躺了15到20分鐘，同時還發現傷者眼睛上翻沒有反應，連忙打電話給911報案。

蘇利文丈夫羅伯特（Robert）當時在家中睡覺，被外面的聲音驚醒後費塔朵指揮他去拿急救物品。另一方面，費塔朵持續和911保持通話，接受對方的指示固定好蘇利文的脖子，避免她的脊椎受到傷害，就這樣一直陪著傷患直到救護車到達。

蘇利文表示，後來她在醫院治療了3個星期，期間出現2次嚴重的腦出血，出院時無法開車、寫字且幾乎不能走路，最近終於完全康復，可以進行短距離的駕駛。

在這段時間裡，蘇利文和費塔朵成為了好友，蘇利文直說「我非常感謝她，她是我的守護天使...如果她不在那裡，我就死定了。」雙方不僅都見過彼此的家人，蘇利文還會送節日禮物給費塔朵的2個小孩。

4月27日，費爾黑文警察局舉行頒獎典禮，表彰費塔朵救人一命的義舉，DoorDash也頒發1000美元（約新台幣2.95萬元）獎金，並強調能對她表達感謝之意是公司的榮幸。

費塔朵表示，她過去真的沒想過自己可以救人，她計劃當自己的家庭生活變得比較穩定時，就用這筆錢繼續去緊急醫療學校進修，未來仍會持續和蘇利文保持友誼。

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