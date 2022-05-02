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    時隔2年1個月紐西蘭重開國境 逾60免簽國旅客可入境

    紐西蘭重開國境，來自免簽國的旅客檢測陰性後可入境。（美聯社）

    紐西蘭重開國境，來自免簽國的旅客檢測陰性後可入境。（美聯社）

    2022/05/02 12:31

    〔即時新聞／綜合報導〕在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響下，紐西蘭自2020年3月關閉邊境，如今疫情趨緩，來自免簽名單中60多個國家的旅客自今日（5月2日）起可入境紐西蘭，台灣也在免簽名單中，今早在奧克蘭機場也陸續有國際航班降落。

    根據英國《BBC》報導，紐西蘭政府在3月時就曾宣布5月將重開邊境，只要是來自免簽證名單中國家的旅客，只要新冠檢測為陰性，就可以入境紐西蘭，紐西蘭總理阿爾登當時表示：「紐西蘭準備隨時重新與世界接軌。」在許多國際航班降落在奧克蘭國際機場後，紐西蘭航空公司今日表示：「能讓國際旅客再次訪問紐西蘭真是太好了。」

    紐西蘭自2020年3月關閉邊境，除了和澳洲進行短暫的「旅遊泡泡」以外，紐西蘭國境持續關閉，今年3月開始開放海外紐西蘭公民入境，4月13日起則是開放檢測陰性的澳洲旅客入境，入境後無需篩檢。而到了5月2日，紐西蘭政府則是對免簽名單的60多國開放國境，同時這也是紐西蘭時隔2年1個月再度開放國境。

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