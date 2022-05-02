基輔戰鬼傳說如何誕生？ 烏克蘭專家：戰時需要激勵士氣

烏克蘭軍事專家坦言，面對強大俄軍，戰時的確需要基輔戰鬼這樣的「神話」來提振士氣。MiG-29戰機。（路透）

2022/05/02 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭空軍的「基輔戰鬼」（Ghost of Kyiv）傳說開始流傳，日前傳出29歲烏軍飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）少校作戰時被俄軍擊墜，而他就是「基輔戰鬼」。不過，烏克蘭武裝部隊總參謀部澄清，「基輔戰鬼」屬於「集體形象」，並非單一飛行員，烏克蘭軍事專家也坦言，面對強大俄軍，戰時的確需要「神話」來提振士氣。

根據英國《BBC》報導，針對「基輔戰鬼」是塔拉巴爾卡少校的說法，烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，塔拉巴爾卡少校並非「基輔戰鬼」，他也沒有擊落40架俄軍戰機。烏克蘭空軍司令部指出，「基輔戰鬼」是烏克蘭人創造的英雄傳說，指的是所有保衛基輔領空的第40戰術航空旅飛行員，因為他們保護首都領空安全，像鬼魅一般、出其不意地擊墜俄軍。

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烏克蘭軍是歷史專家齊羅霍夫（Mikhail Zhirohov）指出，俄羅斯空軍在戰爭初期在烏克蘭領空佔有優勢，進行這樣的戰爭宣傳非常重要，因為烏克蘭武裝部隊規模較小，許多人也認為烏克蘭人無法與俄羅斯對抗，因此烏克蘭在戰時需要這種宣傳手法來激勵自己。

另外一名烏克蘭學者提到，「基輔戰鬼」的故事有效地提高士氣，就像最近俄羅斯軍艦「莫斯科號」沉沒也提振軍民士氣一樣。

戰略風險諮詢公司「Sibylline」執行長克朗普（Justin Crump）也認為：「基輔戰鬼的傳說很重要，在當今的社交媒體時代，人們也需要神話、英雄和傳說來提供凝聚力及各項意義。」

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