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    舞動生命！烽火中 烏克蘭芭蕾舞者重返舞台

    利維夫國家歌劇院恢復演出後的首場劇作「吉賽爾」。（圖翻自推特）

    利維夫國家歌劇院恢復演出後的首場劇作「吉賽爾」。（圖翻自推特）

    2022/05/02 06:07

    〔記者魏國金／台北報導〕烏克蘭利維夫（Lviv）國家歌劇院上週五從戰火中恢復運作，並推出首場演出—芭蕾舞劇《吉賽爾》（Giselle），該劇描寫一名美麗的農村女孩因愛人背叛而早逝的故事，劇院藝術總監沃夫昆（Vasly Vovkun）說，「《吉賽爾》有著所有的歡欣與悲傷；也有死亡與愛的勝利。事實上，這個主題與現今一致：縱使我們聽聞太多的死亡，我們仍對愛與生命將獲勝抱有希望，在這齣戲與在生活中皆然」。

    曾任烏克蘭文化與觀光部長的沃夫昆告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，「戰爭總是以某種方式衝擊我們每個人，我們了解光明必然戰勝黑暗、生命必然贏過死亡，而劇院的任務是宣揚此論」，他也說，在激烈衝突中，提供一個撫慰人心之所是驅動劇院恢復演出的力量。

    CNN報導，儘管該劇門票被一掃而光，但劇場內仍留有許多空位。而在演出開始、燈光轉暗前，廣播說，「親愛的來賓，如果空襲警報響起，我們將中斷演出，舞者與觀眾務必前往劇院內的避難室躲避」。

    64歲的沃夫昆指出，由於避難室的空間限制，只能接受300名觀眾進場，「但對我們而言，這仍是偉大任務，讓人們得以在艱難時局中忘掉新聞，因為戰爭沒有好消息，而對觀眾來說，欣賞藝術作品將讓他們靈性復甦」。

    68歲、在歌劇院擔任半世紀彩妝師的Maria Malanchyn表示，「就我而言，文化向來必須的，現在更是如此；我們有許多人流離失所，生命對他們太艱難，但我們向他們展現生命可以走下去」。

    如同許多烏克蘭人，演出吉賽爾的21歲舞者姬里克（Daryna Kirik）因這場戰爭與布查屠殺的恐怖，生活天翻地覆，她說，「舞蹈幫助我從現在發生的事轉移注意力，我多數的親友現在落腳基輔與基輔地區，我的母親、外婆與她的姊姊是布查佔領區的倖存者」。

    對姬里克而言，回到舞台給予她新的使命感，以及表達感受的機會，她說，她最喜歡扮演吉賽爾之處是「在瘋狂的場景中表達情感的機會，所有長期累積的負面情緒可以與角色的情感一起宣洩出來」。

    報導說，這齣只有兩小時的芭蕾舞劇顯然達到它鼓舞人心的目的。50歲的記者帕拉馬楚克（Victoria Palamarchuk）說，「在來到這裡後，你了解生命不會被擊敗。我們的生命不會被飛彈、化武或核武轟擊或摧毀」，在離開烏克蘭中部日托米爾（Zhytomyr）地區的家後，她現在與一大家子親人在利維夫生活。

    她微笑補充，「當這樣的地方存在—劇院、歌劇與芭蕾舞劇院，而人們來到這裡，因這些樂音感受歡欣，那麼生命就不會被擊敗」。

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