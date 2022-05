羅生門？俄稱和談條件是「解除國際制裁」 烏總統顧問否認

2022/05/02 00:45

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)近日宣稱,解除國際對俄制裁,也是與烏克蘭和談的條件之一。對此,烏克蘭總統顧問、談判代表團成員之一的波多利亞克(Mykhailo Podolyak)1日否認此事,直言解除制裁從來沒放在雙方的談判桌上。

拉夫羅夫近日接受中國官媒《新華社》專訪時,指責烏克蘭不斷改變立場,加上西方世界「好戰言論和煽動性的行動」,種種因素導致談判進程受阻。他還強調,解除西方的制裁,也是和談的條件之一。

請繼續往下閱讀...

對此,波多利亞克週日在推特反駁拉夫羅夫的說法,劈頭就指拉夫羅夫並不是俄羅斯談判團的成員,「拉夫羅夫很愛評論自己沒有參與的事情,談判中沒有討論過制裁的事。各國都是因為俄方侵犯和企圖佔領烏國土地才制裁莫斯科,只要起頭的那方不停止行動,制裁就會繼續加強。」

波多利亞克接著說,俄羅斯人打著「去納粹化」的藉口,在布查(Bucha)、戈斯托梅利(Hostomel)、哈爾科夫(Kharkiv)、馬立波(Mariupol)等城市大開殺戒,這些城市的受害者用自己鮮血去銘刻這段悲慘歷史,現在「去納粹化」已成俄羅斯戰爭罪行的代名詞。

But Russians forever inscribed “denazification and the Russian language” in world history with the blood of peaceful Ukrainians in Bucha, Hostomel, Kharkiv, Mariupol and other cities. Now they are synonymous with Russian war crimes. It's time for them to face the truth. (2/2)