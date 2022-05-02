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    羅生門？俄稱和談條件是「解除國際制裁」 烏總統顧問否認

    烏總統顧問波多利亞克強調，俄外長拉夫羅夫並非談判代表，卻對外宣稱解除國際對俄制裁也是與烏克蘭和談的條件之一，其實根本沒有此事。（法新社）

    烏總統顧問波多利亞克強調，俄外長拉夫羅夫並非談判代表，卻對外宣稱解除國際對俄制裁也是與烏克蘭和談的條件之一，其實根本沒有此事。（法新社）

    2022/05/02 00:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）近日宣稱，解除國際對俄制裁，也是與烏克蘭和談的條件之一。對此，烏克蘭總統顧問、談判代表團成員之一的波多利亞克（Mykhailo Podolyak）1日否認此事，直言解除制裁從來沒放在雙方的談判桌上。

    拉夫羅夫近日接受中國官媒《新華社》專訪時，指責烏克蘭不斷改變立場，加上西方世界「好戰言論和煽動性的行動」，種種因素導致談判進程受阻。他還強調，解除西方的制裁，也是和談的條件之一。

    對此，波多利亞克週日在推特反駁拉夫羅夫的說法，劈頭就指拉夫羅夫並不是俄羅斯談判團的成員，「拉夫羅夫很愛評論自己沒有參與的事情，談判中沒有討論過制裁的事。各國都是因為俄方侵犯和企圖佔領烏國土地才制裁莫斯科，只要起頭的那方不停止行動，制裁就會繼續加強。」

    波多利亞克接著說，俄羅斯人打著「去納粹化」的藉口，在布查（Bucha）、戈斯托梅利（Hostomel）、哈爾科夫（Kharkiv）、馬立波（Mariupol）等城市大開殺戒，這些城市的受害者用自己鮮血去銘刻這段悲慘歷史，現在「去納粹化」已成俄羅斯戰爭罪行的代名詞。

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