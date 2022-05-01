國家安危重要！烏軍放水淹村 焦土戰術打亂俄軍攻勢

在俄烏衝突爆發2個月後，基輔近郊的德米迪夫村，仍有部分地區被水淹沒。（擷取自烏克蘭政府官網）

2022/05/01 22:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》報導，在俄烏衝突爆發2個月後，烏克蘭首都基輔附近的一個村莊仍有部分地區被水淹沒。此次洪災的罪魁禍首並非大自然，而是2個月前在附近水壩「開閘放水」的烏克蘭軍隊。

報導稱，2月25日，位於首都基輔北部的德米迪夫（Demydiv）在俄羅斯進攻的第2天被淹。原因是烏克蘭軍為了阻止俄軍進攻，故意打開了位於該地區附近的伊爾平大壩，人為製造了洪水。

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德米迪夫距離首都基輔約45公里，軍事專家評價稱，該作戰為戰爭初期推遲俄軍進攻，阻止首都淪陷做出了巨大貢獻，因為村莊裡形成了淺湖，俄軍的戰車難以進入。

因開壩放水造成750戶居民中的50戶受災。此後又因俄軍砲擊導致大壩坍塌，排水工作進展緩慢，村莊的水災復原工作已經持續了2個月。房屋四處發霉，村民們把被水浸濕的地毯和物品等放到院子裡晾乾。地下室被淹，有的村民只撈出了酸黃瓜、馬鈴薯等食材。有的村民乘坐橡皮艇出行，有的人家院子裡一片泥濘，只能放上木板，踩著木板通行。

雖然生活被搞得一團糟，但村民們並不抱怨。當地居民科斯圖琴科（Antonina Kostuchenko）告訴紐時：「大家都理解這項作戰。一刻也不曾為洪水作戰後悔過」、「我們救了基輔。」

而且這項行動也保住了村民性命。當時，俄軍轉進至霍斯托梅爾（Hostomel）、布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）等其他基輔外圍地區，在德米迪夫沒有發生全面戰爭，避免了大量的平民傷亡。

報導指出，烏軍淹沒烏境內平民村莊並非特例。在2月24日當天，烏軍炮轟了基輔郊外的機場跑道，遍佈彈坑的跑道使得俄軍飛機無法降落。從衝突爆發初期到最近幾天在烏東地區的對抗中，烏軍不惜於以犧牲該國民用基礎設施的巨大成本為代價，透過炸燬並破壞橋樑、機場、鐵路等手段，迫使俄軍放慢步伐。

烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫稱，開戰以後，烏克蘭全境有300多座橋樑被毀、數10座鐵路橋被炸燬，超過8000公里的道路需要維修或重建。

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