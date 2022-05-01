證實僱員遭中國警方拘留逾半年 歐盟要求北京「適當答覆」

歐盟一位中國籍工作人員去年9月間被中國警方拘留，至今尚未被釋放，歐盟已數度要求中國政府說明緣由。示意圖。（法新社資料照）

2022/05/01 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕根據外媒爆料，歐盟一位中國籍僱員去年9月間突遭中國警方逮捕，期間歐盟雖然多次要求中國政府說明案情，但全都被打了回票。歐盟今（1）日對外證實了這樁消息，並稱已要求北京方面給出「適當答覆」。

《法新社》報導，歐盟發言人瑪斯拉里（Nabila Massrali）表示，「儘管我方多次要求中國政府回覆，至今我們還是沒被通知拘留的理由或者是具體指控。我們會繼續探詢，直到得到一個適當的答覆。」她並表示，歐盟很關心這位被拘留人士的狀況。

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這樁消息首先是由法國的《世界報》（Le Monde）揭露，根據報導，中國警方是以「尋釁滋事」的罪名，逮捕了在歐盟資訊科技部門任職的「安東」（An Dong，音譯）。在中國，「尋釁滋事」是個「定義廣泛」的指控，常被中國政府用來對付異議份子。

據信安東被捕後被關押在四川省某處，歐盟前後已為此向中國政府遞交了3份公報，要求中國政府說明本案緣由，並讓安東與他自己選擇的辯護律師見面。

《法新社》指出，中國與歐盟的關係自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發之後開始惡化，兩方曾因為人權議題而互相制裁，而歐盟近來也警告中國，切勿給予正在入侵烏克蘭的俄羅斯軍事或經濟支援。

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