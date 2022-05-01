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    真心話？ 拜登出席白宮記者晚宴 將川普比喻為「一場瘟疫」

    美國總統拜出席白宮記者晚宴，過程中開玩笑地將前任總統川普比喻為「一場瘟疫」。（歐新社）

    美國總統拜出席白宮記者晚宴，過程中開玩笑地將前任總統川普比喻為「一場瘟疫」。（歐新社）

    2022/05/01 17:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登於美東時間4月30日晚間，出席白宮記者晚宴發表談話，過程中開玩笑地將前任總統川普比喻為「一場瘟疫」。

    《CNN》報導，每年都會舉辦的白宮記者晚宴，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響不得不停辦2年，如今終於又回到華盛頓希爾頓酒店舉行，除了表彰記者們的貢獻之外，拜登也強調他對民主和新聞自由的支持。

    當然，拜登也遵循向來的傳統，在白宮記者晚宴上幽默一下，直說自己「很開心能和唯一一群支持率低於我的美國人聚在一起（指記者不受民眾歡迎）。」

    此外，拜登還拿年齡出來調侃自己，他笑稱白宮記者晚宴是從1924年開始的，當年他剛當選參議員（實際上為1972年當選），那時總統柯立芝（Calvin Coolidge）還上台講話。

    拜登說，晚宴的主持人諾亞（Trevor Noah）在他當選後稱呼他為「美國的新爸爸」，這讓他感到非常榮幸，因為只要有人把他當成「新的」就好。

    不過，拜登接著話鋒一轉，直說「我們經歷了一場可怕的瘟疫，接著是2年的武漢肺炎。」拜登表示，如果不是他而是前任總統來到這場晚宴（指假如川普連任成功），那麼可以想見美國政府會有多麼大的變動。

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