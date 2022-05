一圖了解烏南戰況！ 俄軍攻勢停滯 企圖成立赫爾松親俄偽政府

2022/05/01 17:15

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍目前將重心轉往烏國東部、南部地區,兩軍展開激烈的攻防戰,但俄軍的攻勢開始疲乏,有消息指出俄軍開始扶持赫爾松(Kherson)佔領區的偽政府,但烏軍已經滲透赫爾松與當地反抗軍聯繫。

專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map在推特po出一張照片,可以看到照片中的伊久姆地區俄軍攻勢已經陷入停滯,這可能與先前傳出烏軍砲擊第2軍團指揮所炸死俄軍參謀長西蒙諾夫(Andrei Simonov)少將有關。

英國國防部在5月1日的簡報中指出,俄軍想仿造先前吞並克里米亞模式,在烏國南部赫爾松地區扶持親俄的偽政權,並要求被佔領區使用盧布為交易貨幣,企圖增強對佔領區的控制。

烏軍的南方作戰司令部也在臉書po文表示,俄軍在赫爾松與尼古拉耶夫(Mykolaiv)地區使用無人機偵察後,烏俄兩軍互相砲擊交火,俄軍損失了1個電子作戰設備、1輛新型通訊設備的電子通訊車、Strela-10防空飛彈系統、2架鷹-10(Orland-10)無人機、3門高射砲、42名俄兵,烏軍的敖德薩機場跑道被俄軍砲擊,但無人傷亡,俄軍特務還企圖煽動「聶斯特河沿岸共和國」。

