一圖了解烏南戰況！ 俄軍攻勢停滯 企圖成立赫爾松親俄偽政府

圖中可以看到俄軍的攻勢已經開始陷入停滯。（圖擷取自 @War_Mapper推特）

2022/05/01 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍目前將重心轉往烏國東部、南部地區，兩軍展開激烈的攻防戰，但俄軍的攻勢開始疲乏，有消息指出俄軍開始扶持赫爾松（Kherson）佔領區的偽政府，但烏軍已經滲透赫爾松與當地反抗軍聯繫。

專門製作烏俄戰爭地圖的推特用戶Ukraine War Map在推特po出一張照片，可以看到照片中的伊久姆地區俄軍攻勢已經陷入停滯，這可能與先前傳出烏軍砲擊第2軍團指揮所炸死俄軍參謀長西蒙諾夫（Andrei Simonov）少將有關。

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英國國防部在5月1日的簡報中指出，俄軍想仿造先前吞並克里米亞模式，在烏國南部赫爾松地區扶持親俄的偽政權，並要求被佔領區使用盧布為交易貨幣，企圖增強對佔領區的控制。

烏軍的南方作戰司令部也在臉書po文表示，俄軍在赫爾松與尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區使用無人機偵察後，烏俄兩軍互相砲擊交火，俄軍損失了1個電子作戰設備、1輛新型通訊設備的電子通訊車、Strela-10防空飛彈系統、2架鷹-10（Orland-10）無人機、3門高射砲、42名俄兵，烏軍的敖德薩機場跑道被俄軍砲擊，但無人傷亡，俄軍特務還企圖煽動「聶斯特河沿岸共和國」。

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 UTC 01/05/22. pic.twitter.com/EQrZmqkMfp — Ukraine War Map （@War_Mapper） May 1, 2022

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/BmT3CLuyu7



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IfyhPJ4hF3 — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） May 1, 2022

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