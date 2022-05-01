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    父母快哭死！ 女兒借1600多萬聲稱被詐騙 原來是賭博全輸光

    南韓1名女子向銀行借了7億韓元（約新台幣1630萬元），事後聲稱被詐騙，直到手機資料復原才坦承其實是玩網路賭博全部輸光。（彭博）

    南韓1名女子向銀行借了7億韓元（約新台幣1630萬元），事後聲稱被詐騙，直到手機資料復原才坦承其實是玩網路賭博全部輸光。（彭博）

    2022/05/01 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕太慘了！南韓一對夫婦近來發現帳戶裡離奇少了1670萬韓元（約新台幣40萬元），慌忙一查赫然發現是女兒向銀行借了7億韓元（約新台幣1630萬元），被扣掉的錢就是銀行這段日子以來收取的利息，女兒這時竟謊稱自己是被詐騙，直到最後才坦承其實是玩網路賭博全部輸光。

    《朝鮮日報》報導，女兒原先透露，自己接到了1通陌生號碼的來電，威脅要殺死她的父母，在別無選擇只能匯錢並報案。在和警察說明時，女兒表示由於自己實在太過害怕了，所以就將她和恐嚇犯之間的聊天記錄全部刪除，但她認為事關父母不能大意，就算再來一次她也會這樣做。

    然而，當專家恢復這名「受害者」的手機資料時，並沒有找到敲詐者的線索，反而發現她使用賭博網站的記錄。據了解，「受害者」從去年8月開始就一頭栽入賭博網站，到了今年1月便向銀行貸款，賭注還增加到1000萬韓元（約新台幣23萬元）。

    最終，聲稱自己被騙走7億韓元的女兒終於承認說謊，並坦承自己最初只有從1萬韓元（約新台幣233元）、2萬韓元（約新台幣466元）開始玩，後來明明知道深陷其中了卻再也初步來。

    據了解，自從武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，南韓的非法網路賭博也跟著蓬勃發展，2021年有1萬7493人接受網路賭博成癮諮詢，是2018年8524人的2倍。

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