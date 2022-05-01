俄T-72BV戰車近距離砲擊民房 烏國平民四處奔逃

俄軍T-72BV戰車停在一棟建築物前，接著對該棟建築開了至少6砲。（圖擷取自@Polk_Azov 推特）

2022/05/01 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，盡管俄軍在戰爭期間犯下的種種暴行矢口否認，但有越來越多的證據顯示俄軍確實犯下這些戰爭罪，有段俄軍對亞速鋼鐵廠區域的一棟民房近距離開火，平民從建築物四處奔逃的影片在推特上瘋傳，讓許多網友們看了感到非常憤怒。

亞速營在官方推特po出了一段影片，可以看到影片中1輛俄軍T-72BV戰車停在一棟建築物前，接著對該棟建築開了至少6砲，建築物不斷崩落還冒出白色的濃煙，在戰車離開後許多民眾從建築物的殘骸中四處奔逃，亞速營在推文中表示「這段影片清楚的展示為什麼馬立波與躲在亞速鋼鐵廠的烏克蘭民眾害怕離開地下室，並不相信可以從佔領執者控制的城市下安全撤離。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「為什麼你們要這麼做？願所有的種族主義者在地獄中燃燒」、「謝謝你們製作這影片讓更多人可以知道俄軍的暴行」、「希望他們都炸死在戰車內」、「俄羅斯=俄粹」、「蓄意破壞平民家園和無辜生命，令人作嘔」。

‼️На цьому відео - наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста. pic.twitter.com/qWerd2fcqm — АЗОВ （@Polk_Azov） April 30, 2022

建築物的民眾們在戰車離開後開始逃離建築。（圖擷取自@Polk_Azov 推特）

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