烏總參謀部闢謠 基輔戰鬼死訊是假的！

烏克蘭武裝部隊總參謀部澄清「基輔戰鬼」是烏克蘭人集體創造的英雄傳說，指的是所有保衛烏克蘭首都領空的第40戰術航空旅飛行員。（路透/示意圖）

2022/05/01 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭的「基輔戰鬼」活躍於各戰場，擊墜了許多俄羅斯空軍，先前有消息傳出他日前遭俄軍擊殺，對此烏軍闢謠，表示「基輔戰鬼」是個集體形象，象徵所有保衛烏克蘭首都領空的第40戰術航空旅飛行員，並非傳言所指的年29歲的塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）少校。

烏克蘭武裝部隊總參謀部今日在臉書PO文表示，塔拉巴爾卡少校並非「基輔戰鬼」，他也沒有擊落40架俄軍戰機，他在3月13日時駕駛米格-29戰鬥機（MiG-29），在敵方壓倒性軍力的包圍下，不幸遭到擊殺。

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而「基輔戰鬼」是烏克蘭人集體創造的英雄傳說，指的是所有保衛烏克蘭首都領空的第40戰術航空旅飛行員，他們保護首都領空的安全，就像鬼魅一樣突然出現在意想不到的地方打下俄軍，盡管烏軍很可望F-16戰機，但現在仍未獲得，也沒有飛行員接受相關的訓練，美國的轟炸機也不會飛越烏克蘭。

塔拉巴爾卡少校在先前與俄空軍的戰鬥中不幸身亡，他將被授予象徵烏克蘭「最高英勇作戰榮譽」的「金星勳章」（the Golden Star），並同時追封為「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）；而他作戰時配戴的頭盔及護目鏡，預計也將倫敦拍賣會上進行銷售。

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