為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    會晤澤倫斯基 土耳其總統發言人：會做「重大努力」結束戰爭

    土耳其總統首席顧問暨發言人卡林（右）稍早親自前往基輔，拜會烏國總統澤倫斯基（左）。（圖擷取自@ikalin1官方推特）

    土耳其總統首席顧問暨發言人卡林（右）稍早親自前往基輔，拜會烏國總統澤倫斯基（左）。（圖擷取自@ikalin1官方推特）

    2022/05/01 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭進入第67天，目前雙方正在烏東頓巴斯（Donbas）、烏南港城赫爾松（Kherson）及馬立波（Mariupol）等地對戰。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的發言人稍早也親自前往基輔（Kyiv）拜會烏克蘭總統澤倫斯基，強調土國會做出「重大努力」來結束戰爭。

    據土國總統首席顧問暨發言人卡林（Ibrahim Kalin）《推特貼文》指出，他已親赴基輔，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，強調土國會進行多面向的努力、倡議，來結束戰爭；同時他也認為，在基於烏國主權及領土完整的基礎上，找到止戰解方，及建立包含各方在內的安全架構協議，並非不可能的事。

    另據《半島電視台》報導，卡林向土媒《阿納多盧通訊社》（Anadolu News Agency）表示，特別是烏俄雙方，繼續在土國最大城伊斯坦堡（Istanbul）的會談，能在止戰層面上，發揮關鍵作用；從現在起，他們將盡「重大努力」來結束戰爭，烏俄繼續打下去，雙方都會是輸家。

    卡林補充，目前俄軍持續對烏國攻擊，而釀成的衝突，使彼此的談判變得更困難；他也透露，已就撤離馬立波的平民一事，與澤倫斯基進行廣泛討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷遭爆罹癌將動手術 美M113裝甲運兵車馳援烏戰場（不斷更新）
    2022/05/01 13:42

    普廷遭爆罹癌將動手術 美M113裝甲運兵車馳援烏戰場（不斷更新）
    無人機建功！ 烏軍反坦克「槍榴彈」炸毀2俄步兵戰鬥車
    2022/05/01 10:34

    無人機建功！ 烏軍反坦克「槍榴彈」炸毀2俄步兵戰鬥車

    北台４字頭３指標案 來人週週破百
    烏軍再傳捷報！ 俄軍參謀長少將在伊久姆遭砲擊身亡
    2022/05/01 10:23

    烏軍再傳捷報！ 俄軍參謀長少將在伊久姆遭砲擊身亡
    亞速鋼鐵廠千瘡百孔 約20位平民成功撤離
    2022/05/01 07:40

    亞速鋼鐵廠千瘡百孔 約20位平民成功撤離
    以俄制俄！烏男撿俄戰機殘骸製鑰匙圈 賣錢買無人機助攻
    2022/04/30 23:16

    以俄制俄！烏男撿俄戰機殘骸製鑰匙圈 賣錢買無人機助攻
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播