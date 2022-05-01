會晤澤倫斯基 土耳其總統發言人：會做「重大努力」結束戰爭
〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭進入第67天，目前雙方正在烏東頓巴斯（Donbas）、烏南港城赫爾松（Kherson）及馬立波（Mariupol）等地對戰。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的發言人稍早也親自前往基輔（Kyiv）拜會烏克蘭總統澤倫斯基，強調土國會做出「重大努力」來結束戰爭。
據土國總統首席顧問暨發言人卡林（Ibrahim Kalin）《推特貼文》指出，他已親赴基輔，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，強調土國會進行多面向的努力、倡議，來結束戰爭；同時他也認為，在基於烏國主權及領土完整的基礎上，找到止戰解方，及建立包含各方在內的安全架構協議，並非不可能的事。
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另據《半島電視台》報導，卡林向土媒《阿納多盧通訊社》（Anadolu News Agency）表示，特別是烏俄雙方，繼續在土國最大城伊斯坦堡（Istanbul）的會談，能在止戰層面上，發揮關鍵作用；從現在起，他們將盡「重大努力」來結束戰爭，烏俄繼續打下去，雙方都會是輸家。
卡林補充，目前俄軍持續對烏國攻擊，而釀成的衝突，使彼此的談判變得更困難；他也透露，已就撤離馬立波的平民一事，與澤倫斯基進行廣泛討論。
Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek.— Ibrahim Kalin （@ikalin1） May 1, 2022
Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil.
Kiev ziyaretimizden. pic.twitter.com/o719CQrJ9g