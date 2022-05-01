會晤澤倫斯基 土耳其總統發言人：會做「重大努力」結束戰爭

土耳其總統首席顧問暨發言人卡林（右）稍早親自前往基輔，拜會烏國總統澤倫斯基（左）。（圖擷取自@ikalin1官方推特）

2022/05/01 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭進入第67天，目前雙方正在烏東頓巴斯（Donbas）、烏南港城赫爾松（Kherson）及馬立波（Mariupol）等地對戰。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的發言人稍早也親自前往基輔（Kyiv）拜會烏克蘭總統澤倫斯基，強調土國會做出「重大努力」來結束戰爭。

據土國總統首席顧問暨發言人卡林（Ibrahim Kalin）《推特貼文》指出，他已親赴基輔，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，強調土國會進行多面向的努力、倡議，來結束戰爭；同時他也認為，在基於烏國主權及領土完整的基礎上，找到止戰解方，及建立包含各方在內的安全架構協議，並非不可能的事。

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另據《半島電視台》報導，卡林向土媒《阿納多盧通訊社》（Anadolu News Agency）表示，特別是烏俄雙方，繼續在土國最大城伊斯坦堡（Istanbul）的會談，能在止戰層面上，發揮關鍵作用；從現在起，他們將盡「重大努力」來結束戰爭，烏俄繼續打下去，雙方都會是輸家。

卡林補充，目前俄軍持續對烏國攻擊，而釀成的衝突，使彼此的談判變得更困難；他也透露，已就撤離馬立波的平民一事，與澤倫斯基進行廣泛討論。

Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek.



Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil.



Kiev ziyaretimizden. pic.twitter.com/o719CQrJ9g — Ibrahim Kalin （@ikalin1） May 1, 2022

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