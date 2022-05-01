無人機建功！ 烏軍反坦克「槍榴彈」炸毀2俄步兵戰鬥車

烏克蘭第503海軍步兵營士兵，操作無人機飛至俄軍戰車正上方，丟下反坦克槍榴彈（紅框處）。（圖擷取自@GuinieZoo_Intel推特）

2022/05/01 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭進入第67天，目前雙方正在烏東頓巴斯（Donbas）、烏南港城赫爾松（Kherson）及馬立波（Mariupol）等地對戰。而近日社群平台也流出一段烏克蘭海軍操縱匿蹤無人機，炸毀2台俄軍步兵戰鬥車（IFV）的畫面，成功逆襲入侵者。

據英媒《每日郵報》報導，據傳烏國第503海軍步兵營士兵，熟練地操作一架匿蹤無人機，飛行至2台俄軍步兵戰鬥車正上方約400英尺（約122公尺）的空中，丟下反坦克槍榴彈（anti-armour grenade），5秒鐘後彈藥引爆，俄軍戰車雙雙吞沒在巨大火球內。

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據報導，目前仍不清楚這次烏軍逆襲俄軍戰車的確切地點，而由美國政府出資的《自由歐洲電台／自由電台》（Radio Free Europe/Radio Liberty）2月的報導曾指，烏克蘭第503海軍步兵營，當時部署於頓巴斯內的頓內茨克（Donetsk）地區。

報導指出，俄羅斯進犯烏克蘭後，烏國武裝部隊藉由無人機作戰的策略，發揮了巨大的功效，烏軍熟練地使用無人機，進行小規模的空襲，同時也可透過安裝於該機上的攝影鏡頭，分析俄軍的動向，以準備伏擊行動。

Ukraine's 503rd Naval Infantry Battalion （36th NIB） released a video of them destroying two RU IFVs in Mariupol with what looks like 120mm mortar rounds delivered via drone.



Unknown date.



Music removed. pic.twitter.com/1GYAQSE146 — OPSEC? （@GuinieZoo_Intel） April 29, 2022

5秒鐘後彈藥引爆，俄軍戰車雙雙吞沒在巨大火球中。（圖擷取自@GuinieZoo_Intel推特）

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