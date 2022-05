無人機建功！ 烏軍反坦克「槍榴彈」炸毀2俄步兵戰鬥車

2022/05/01 10:34

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭進入第67天,目前雙方正在烏東頓巴斯(Donbas)、烏南港城赫爾松(Kherson)及馬立波(Mariupol)等地對戰。而近日社群平台也流出一段烏克蘭海軍操縱匿蹤無人機,炸毀2台俄軍步兵戰鬥車(IFV)的畫面,成功逆襲入侵者。

據英媒《每日郵報》報導,據傳烏國第503海軍步兵營士兵,熟練地操作一架匿蹤無人機,飛行至2台俄軍步兵戰鬥車正上方約400英尺(約122公尺)的空中,丟下反坦克槍榴彈(anti-armour grenade),5秒鐘後彈藥引爆,俄軍戰車雙雙吞沒在巨大火球內。

據報導,目前仍不清楚這次烏軍逆襲俄軍戰車的確切地點,而由美國政府出資的《自由歐洲電台/自由電台》(Radio Free Europe/Radio Liberty)2月的報導曾指,烏克蘭第503海軍步兵營,當時部署於頓巴斯內的頓內茨克(Donetsk)地區。

報導指出,俄羅斯進犯烏克蘭後,烏國武裝部隊藉由無人機作戰的策略,發揮了巨大的功效,烏軍熟練地使用無人機,進行小規模的空襲,同時也可透過安裝於該機上的攝影鏡頭,分析俄軍的動向,以準備伏擊行動。

Ukraine's 503rd Naval Infantry Battalion (36th NIB) released a video of them destroying two RU IFVs in Mariupol with what looks like 120mm mortar rounds delivered via drone.



Unknown date.



Music removed. pic.twitter.com/1GYAQSE146