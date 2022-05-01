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    克宮高層人士：普廷近日將動癌症手術 暫時轉移指揮權

    克宮消息人士爆料，俄羅斯總統普廷（見圖）近日要接受癌症手術。（資料照，法新社）

    克宮消息人士爆料，俄羅斯總統普廷（見圖）近日要接受癌症手術。（資料照，法新社）

    2022/05/01 12:18

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）先前亮相時被注意到出現手抖、坐姿怪異，而與防長紹伊古（Sergei Shoigu）會面時，更是右手緊抓桌邊，讓外界認為他健康早亮紅燈。如今，俄國官方消息人士透露，普廷近日將接受癌症手術，暫時移轉戰爭的掌控權。

    據英媒《每日郵報》報導，前克里姆林宮（Kremlin，下簡稱克宮）情報人士19日在自行架設的Telegram社群頻道《General SVR》指出，克宮位居要職的高層向他透露，普廷近日恐被迫放棄掌控「侵烏戰爭」，因為他要準備接受癌症手術。

    據報導，普廷接受手術期間，因無法執行戰爭的指揮工作，可能會提名作風強硬的前俄國聯邦安全局（Federal Security Service of the Russian Federation，FSB）局長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），繼續指揮對烏作戰。

    現年70歲的帕特魯舍夫個性陰沉，迄今被外界視為是這場「侵烏戰爭」戰術的關鍵設計師，同時，他也讓普廷深信，烏國首都基輔（Kyiv）充斥著「新納粹分子」（neo-Nazis）。

    《General SVR》曾指，普廷1年半前腹部就已經罹癌，還得了帕金森氏症，不過，據傳在前蘇聯二戰擊敗納粹德軍（Nazi Germany）的5月9號「勝利日」（Victory Day），於莫斯科紅場（Red Square）舉辦慶祝活動前，他都不願動手術，延後了術期。

    《General SVR》再爆，普廷原訂於4月下旬動刀，但也被延遲，目前，他已被建議得接受手術，不過確切日期仍在商議及討論，僅管手術並不具急迫性，但也不能拖。

    普廷接受手術期間，俄國前聯邦安全局局長帕特魯舍夫（見圖）將被提名，繼續指揮對烏作戰。（資料照，路透）

    普廷接受手術期間，俄國前聯邦安全局局長帕特魯舍夫（見圖）將被提名，繼續指揮對烏作戰。（資料照，路透）

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