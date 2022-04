時薪超低！ 俄國正招募參與勝利日「不朽軍團」遊行

2022/04/30 21:51

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭,傳出俄羅斯力拚在5月9日蘇聯對抗納粹德國「勝利日」前結束戰爭,有外媒報導,俄國正在招攬參與勝利日「不朽軍團(Immortal regiment,原為俄羅斯老兵方陣,近幾年來已改為民間參與)」遊行的民眾,時薪為300盧布(約新台幣123元)。

俄羅斯每年5月9日都會在紅場舉行閱兵儀式,慶祝第二次世界大戰納粹德國投降,因此這一天又被稱為「衛國戰爭勝利日」,英國國防部日前推測,俄羅斯總統普廷極可能希望在5月9日的「勝利日」前,取得對烏克蘭重大戰果。

東歐網媒《NEXTA》在官方推特指出,俄國有人正在招攬參加5月9日勝利日「不朽軍團」遊行的民眾,用來支持戰爭的宣傳,參與者每小時可獲得300盧布(約新台幣123元)的報酬。有網友見狀酸說「台灣工讀生的薪資待遇都比俄國高啊」、「參加完直送烏克蘭,這點錢就帶在身邊路上用?」、「參加完,專車直送烏克蘭,連錢都不用」。

英國防大臣華勒斯(Ben Wallace)在當地時間週五受訪時表示,普廷可能在5月9日的勝利日閱兵大典之際,向全球的納粹主義開戰,藉此激勵俄國民眾同仇敵愾之情,對烏克蘭發動總攻。

