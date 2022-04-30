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    時薪超低！ 俄國正招募參與勝利日「不朽軍團」遊行

    有外媒報導，俄國正在招攬參與勝利日「不朽軍團」遊行的民眾，時薪為300盧布（約新台幣123元）。圖為俄國閱兵。（美聯社檔案照）

    有外媒報導，俄國正在招攬參與勝利日「不朽軍團」遊行的民眾，時薪為300盧布（約新台幣123元）。圖為俄國閱兵。（美聯社檔案照）

    2022/04/30 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭，傳出俄羅斯力拚在5月9日蘇聯對抗納粹德國「勝利日」前結束戰爭，有外媒報導，俄國正在招攬參與勝利日「不朽軍團（Immortal regiment，原為俄羅斯老兵方陣，近幾年來已改為民間參與）」遊行的民眾，時薪為300盧布（約新台幣123元）。

    俄羅斯每年5月9日都會在紅場舉行閱兵儀式，慶祝第二次世界大戰納粹德國投降，因此這一天又被稱為「衛國戰爭勝利日」，英國國防部日前推測，俄羅斯總統普廷極可能希望在5月9日的「勝利日」前，取得對烏克蘭重大戰果。

    東歐網媒《NEXTA》在官方推特指出，俄國有人正在招攬參加5月9日勝利日「不朽軍團」遊行的民眾，用來支持戰爭的宣傳，參與者每小時可獲得300盧布（約新台幣123元）的報酬。有網友見狀酸說「台灣工讀生的薪資待遇都比俄國高啊」、「參加完直送烏克蘭，這點錢就帶在身邊路上用？」、「參加完，專車直送烏克蘭，連錢都不用」。

    英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在當地時間週五受訪時表示，普廷可能在5月9日的勝利日閱兵大典之際，向全球的納粹主義開戰，藉此激勵俄國民眾同仇敵愾之情，對烏克蘭發動總攻。

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