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    中國多名愛國網紅IP在國外 帝吧官微IP在台灣

    中國社群平台強制顯示用戶IP屬地，許多「愛國大V」被揭露IP竟在國外，引發網友嘲諷。（圖擷自微博）

    中國社群平台強制顯示用戶IP屬地，許多「愛國大V」被揭露IP竟在國外，引發網友嘲諷。（圖擷自微博）

    2022/04/30 20:45

    〔中央社〕中國社群平台強制顯示用戶IP屬地後，多名「愛國大V」被揭露IP竟在國外，引發網友嘲諷。其中，「帝吧官微」被抓到IP顯示台灣；曾稱去日本會被毒死的「連岳」，IP卻顯示人在日本。

    在網管當局一聲令下，中國社群平台近日相繼強制顯示用戶IP屬地，原本主要用意是防堵境外網軍，然而先受其害的卻是多名「愛國大V」。

    微博28日強制顯示用戶IP屬地後，時常與小粉紅叫罵的微博帳號「賣菜大爺M」今天引述截圖，點名愛國大V「帝吧官微」IP屬地顯示台灣。

    「帝吧官微」曾多次出征「境外勢力」，揚言「所到之處，寸草不生」。

    「賣菜大爺M」嘲諷：「帝吧在灣灣？這是帝吧出征的帝吧嗎？這不是1450，行走的五十萬吧？楊科長立功的機會到了。讓那些小粉紅情何以堪？微博是來拆台的吧？」

    「帝吧官微」被點名後，其IP屬地還被發現一小時內轉換為香港、日本與浙江。

    面對大批網友前來圍觀嘲諷，「帝吧官微」僅發文稱： 「當你發現帝帝在台灣時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在1450的祖墳上；當你發現帝帝在香港時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在曱甴的祖墳上；當你發現帝帝在境內時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在公知的祖墳上；當你發現帝帝在日本時，不要驚慌，不要懷疑，他正坐在靖國神社爆炸遺址上；當你發現帝帝在火星時，不要驚慌，不要懷疑，那是真的。」

    「帝吧官微」這篇自稱火星人的回應文下方，有網友反問：「2022十大未解之謎之帝帝究竟在哪裡？」

    微信公眾號知名愛國大V「連岳」時常批評美國、日本，還呼籲想移民去日本的人：「別去，你遲早會被類似奧姆真理教的人毒死」。

    但連岳昨天發文的IP屬地顯示在日本後，有網友留言質疑：「在您的描述下，中國這麼好，您怎麼拋棄他去日本了？」連岳回稱：「這？旅遊不行？」

    連岳的回應隨即遭網友打臉，指日本發生疫情後根本沒開放旅遊簽證；他隨即再發文改口稱去日本看病，領的是醫療簽證，還強調下個月就會回到中國；「我生是中國人，死是中國鬼。這一點永遠是確定的。」

    儘管許多小粉紅仍表態力挺，但連岳這次徹底翻車，多篇針對他的嬉笑怒罵文已傳遍中國社群。

    此外，還有許多帳號名稱冠上美國、英國、日本等國的博主，天天發該國的負面文，也因IP露餡根本就在中國大陸境內，不在聲稱的國家。

    有大陸網友發文笑稱，微博、微信、知乎等平台顯示IP，本意是抓反賊，追蹤1450部隊。結果尷尬了，原來所謂的境外媒體都在國內，愛國大V居然在國外。

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