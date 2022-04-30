中國大型APP強制「網路裸奔」 網友氣炸：那官員何時公布財產

中國微博強制一般使用者顯示IP位置，中國其他大型社群APP也陸續跟進。（路透）

2022/04/30 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國社交媒體平台掀起顯示使用者IP位置的風潮，繼中國最大社交平台微博之後，抖音、小紅書等中國大型APP也將跟進，美其名為有效幫助「淨化網路生態、捍衛網路良序」。對此，中國網友意見正反不一，有不認同此舉的網友嘲諷，那麼究竟「啥時官員能公佈財產，人民日報、央視新聞不再精選評論」？

微博官方28日公告，自今年3月上線的「IP屬地」功能強制開放，所有使用者留言時都會顯示當下IP位置，使用者無法關閉，但部分特殊使用者卻不用顯示IP位置，如實名制的媒體、政府機構、企業、名人等。隨後，中國大型APP或平台如抖音、小紅書、今日頭條等也陸續宣布加入顯示IP位置行列。

請繼續往下閱讀...

中媒評論稱，此舉是以「適當的方式」強化虛擬與真實的連結，對「強化他律與自律，對於淨化網路生態、捍衛網路良序，有積極意義」。話題標籤「#微博開放IP屬地是捍衛網路良序」、「#平台開放IP屬地功能意味著什麼」更是衝上微博熱搜。

形同被迫「網路裸奔」，中國網友正反意見不一，有小粉紅堅稱「良民怕什麼」，持反對意見的中國網友則回諷，「你們就是心裡有鬼！你們要隱私幹什麼呢？​​​」、「那你微博名應該改成實名，而且頭像必須使用本人頭像」、「你捍衛的是誰的良序？不如直接掛著身分證號上網」、「網路良序有沒有捍衛到不清楚，但是不得不說，為喜歡人肉者、跟蹤狂們提供了很大的便利」。

有站反對立場的中國網友評論，「嚷著心裡沒鬼為什麼要怕的那些人，完全可以頂著身份證號玩社交媒體，但你不能阻礙其他人不願意這回事，自此所有矛盾所有聲音都可以轉換為：境外勢力、地區黑」。有人擔憂此舉將加深地區對立，尤其來自台灣等外國IP位置的留言「簡直是重點網暴（網路霸凌）對象」，還有人表示VPN一開，根本顯示地區隨便挑，「應該再增加一個地址：來自翻牆」。

有中國網友則狠酸，「啥時候官員能公佈財產，人民日報央視新聞不再精選評論（控評手段之一，微博貼文下只顯示發文者指定留言）？一起公開啊，反正我們都光明正大的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法