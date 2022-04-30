立場太親俄 「普廷老友」德前總理施若德禮遇恐被砍

德國前總理施若德與俄羅斯能源財團關係密切。（法新社資料照）

2022/04/30 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕德國財政部長林德納（Christian Lindner）透露，政府正在考慮取消給前總理施若德（Gerhard Schroeder）的各種禮遇，因為他不僅與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）關係密切，還拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

現年77歲的施若德在1998年至2005年期間擔任德國總理，所屬政黨是社會民主黨（SPD），他目前是俄羅斯石油公司（Rosneft）的高管，也是北溪天然氣公司（Nord Stream AG）的股東委員會主席。

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《法新社》報導，林德納向德國芬克傳媒集團（Funke）表示，既然施若德拒絕與俄羅斯方面斬斷關係，又不願譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵行為，那他這些行為就應當有相對應的「後果」。

施若德前陣子在接受《紐約時報》（New York Times）採訪時曾坦言，除非俄國不再向德國輸出天然氣，否則他不會與莫斯科撇清關係，但他認為這種事情不太可能發生。

另外，仗著前總理的頭銜，施若德有權在德國國會中擔任各種職位，並且還能以公款聘用工作人員，而德國政府每年在這方面的開銷約要花上40萬歐元。

林德納對此表示，「再也無法想像用納稅人付錢給了他一間辦公室，身為一名前高級官員，卻明顯站在犯罪政府那邊，你不能指望政府再援助他。」

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