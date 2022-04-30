英國防大臣示警：普廷恐在「勝利日」宣布大規模動員

英國防大臣華勒斯示警，普廷可能在勝利日宣布大規模動員。（歐新社）

2022/04/30 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕盛傳俄國力拚在5月9日蘇聯對抗納粹德國「勝利日」取得對烏重大戰果。英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）甚至推斷，俄總統普廷恐在這日宣布發起全國動員投入烏克蘭戰事，打擊他口中所謂的「新納粹」。

綜合外媒報導，華勒斯當地時間週五接受倫敦廣播公司（LBC Radio）專訪時表示，普廷可能在5月9日的勝利日閱兵大典之際，向全球的納粹主義開戰，藉此激勵俄國民眾同仇敵愾之情，對烏克蘭發動總攻。

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華勒斯說，「普廷要是在勝利日宣布說：『我們現在與全球的納粹主義作戰，我們需要大規模動員俄國人民』，我是不會感到驚訝的。」他認為，普廷所遭遇的一連串失敗可能促使他放手一搏，「我們必須確實地幫助烏克蘭人民，讓他們反推俄軍的動力能夠維持住。」

華勒斯提到，上述預測並沒有情資佐證，但從普廷近期的發言可見端倪，例如「這是一場代理人戰爭」、「納粹無所不在，他們不只在烏克蘭，而是整個北大西洋公約組織（NATO）都是。」他痛批克里姆林宮想要掩蓋在侵略中的損失是「可悲的嘗試」，且對俄國來說，大規模動員其後備軍人意味著在這場戰爭中的失敗。

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