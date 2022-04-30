痛批普廷「墮落行徑」 五角大廈發言人情緒激動一度沉默

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）29日談到普廷的「墮落」行徑，一度情緒激動。（美聯社）

2022/04/30 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後屠殺無辜平民，多國政府力勸俄羅斯總統普廷收手卻絲毫未見成效；美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）29日公開談話時談到普廷的「墮落行徑」，一度情緒激動。

根據《CNN》報導，柯比在五角大廈記者會上接受記者提問，被問及「國防部是否認為普廷是個『理性的演員』」時，他的情緒相當激動，表示看到一些影像，實在很難認為一名「深思熟慮、嚴肅且成熟的領導人」會做出如此行徑，「我沒辦法談論他的心理狀態，但是我想我們可以談談他的『墮落行徑』」。語畢，柯比暫停發言近10秒鐘。

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被問及普廷發動入侵行動的理由，柯比將其評論為「狗屁（bull shit）」，表示很難理解普廷聲稱烏克蘭納粹主義、保護在烏俄羅斯人、「保衛俄羅斯國家利益」等狗屁說法，「尤其是在他們沒有人，根本沒有任何一個人，遭受到烏克蘭威脅的情況下」。

柯比也條列了他認為俄軍「不合理」的行為，包括「烏克蘭平民雙手被反綁、後腦勺遭人開槍射殺（行刑式處決）」、烏克蘭女性和孕婦遭到殺害、烏克蘭醫院遭到轟炸等。

他隨後對發表言論投射個人觀點一事向記者們道歉，並強調不會再進一步詳述美國對普廷心理狀態的評估。

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