軍情動態》稱毀3座變電所！俄首次於潛艇射「口徑」飛彈襲烏

2022/04/30 10:23

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯29日宣布,其黑海艦隊(Black Sea fleet)於黑海的柴油潛艇上,發射「口徑」(Kalibr NK SS-N-30,北約代號SS-N-30A)長程巡弋導引飛彈,打擊烏克蘭領土的軍事目標,俄方稱擊毀3座變電所,這也是其首次承認以潛艇艦隊攻擊。

據《路透》報導,俄國防部29日宣布,其黑海艦隊透過一艘柴油潛艇,成功於黑海發射「口徑」巡弋飛彈,打擊烏國軍事目標,並釋出影片佐證,只見畫面中的飛彈,從海面升起,並竄升至地平線。

《國際文傳電訊社》(Interfax)則指,這是俄軍首次通報使用潛艇,襲擊烏國領土上的軍事目標。

阿聯媒體《國家報》(The National)報導,俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)指出,此次由黑海發射的口徑飛彈,擊中了法斯提夫(Fastiv)、克拉斯諾西爾卡(Krasnosilka)及波隆涅(Polonne)鐵路交界點附近的變電所。

烏克蘭官方曾表示,俄方鎖定鐵路輸紐為軍事目標,為的就是要阻礙歐洲盟國運送軍事援助。

