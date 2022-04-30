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    軍情動態》稱毀3座變電所！俄首次於潛艇射「口徑」飛彈襲烏

    俄羅斯國防部29日宣布，其成功於黑海的柴油潛艇上，發射「口徑」巡弋飛彈。（圖擷取自@nexta_tv官方推特）

    俄羅斯國防部29日宣布，其成功於黑海的柴油潛艇上，發射「口徑」巡弋飛彈。（圖擷取自@nexta_tv官方推特）

    2022/04/30 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯29日宣布，其黑海艦隊（Black Sea fleet）於黑海的柴油潛艇上，發射「口徑」（Kalibr NK SS-N-30，北約代號SS-N-30A）長程巡弋導引飛彈，打擊烏克蘭領土的軍事目標，俄方稱擊毀3座變電所，這也是其首次承認以潛艇艦隊攻擊。

    《路透》報導，俄國防部29日宣布，其黑海艦隊透過一艘柴油潛艇，成功於黑海發射「口徑」巡弋飛彈，打擊烏國軍事目標，並釋出影片佐證，只見畫面中的飛彈，從海面升起，並竄升至地平線。

    《國際文傳電訊社》（Interfax）則指，這是俄軍首次通報使用潛艇，襲擊烏國領土上的軍事目標。

    阿聯媒體《國家報》（The National）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）指出，此次由黑海發射的口徑飛彈，擊中了法斯提夫（Fastiv）、克拉斯諾西爾卡（Krasnosilka）及波隆涅（Polonne）鐵路交界點附近的變電所。

    烏克蘭官方曾表示，俄方鎖定鐵路輸紐為軍事目標，為的就是要阻礙歐洲盟國運送軍事援助。

    俄羅斯國防部稱，發射的「口徑」巡弋飛彈，擊毀烏克蘭境內的3座變電所。（圖擷取自@nexta_tv官方推特）

    俄羅斯國防部稱，發射的「口徑」巡弋飛彈，擊毀烏克蘭境內的3座變電所。（圖擷取自@nexta_tv官方推特）

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