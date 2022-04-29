諾貝爾和平獎得主挺烏遭潑漆 美：俄國情報單位是幕後黑手

俄羅斯《新報》總編輯、諾貝爾和平獎獲獎者穆拉托夫4月7日搭火車遭人潑紅漆攻擊，自拍遇襲後慘況。（法新社檔案照）

2022/04/29 22:10

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》、《紐約時報》報導，美國政府評估認為，俄羅斯獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）總編輯、諾貝爾和平獎獲獎者穆拉托夫（Dmitry Muratov）日前遭人潑紅漆攻擊，是俄羅斯情報單位在幕後指使。

華郵29日的報導引述一名要求匿名的美國官員說法，美國解密情報評估報告認定，此事出自俄國情報單位之手，「美國能證實，俄羅斯情報單位策劃了4月7日對《新報》總編輯穆拉托夫的攻擊，他在該起事件中被人潑了含有丙酮的紅漆」。不過，這名官員以需要保護消息來源和情資取得方式為由，拒絕透露有關情報單位是如何做出這項結論的細節。

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《紐約時報》28日也報導這項消息。穆拉托夫和俄羅斯駐美國大使館都尚未評論或回應。

穆拉托夫去年與菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人兼執行長瑞薩（Maria Ressa），共同獲得諾貝爾和平獎，表彰他們在捍衛言論自由所做努力。

烏俄戰爭爆發後，《新報》因處理這場戰爭的立場有別於俄國官方立場，被迫關閉，之後又發生穆拉托夫搭火車遭人潑漆攻擊事件，攻擊者當時曾高喊，「這是為我們子弟送給你的」，穆拉托夫遇襲後曾發文說，自己的雙眼被丙酮嚴重灼傷。

潑漆事件發生後數小時，社群媒體Telegram上的親俄軍事頻道「Z空降兵聯盟」出面為該案負責，並貼出攻擊影片，影片中用俄語揚言，將「追擊」支持烏克蘭布查市暴行的人，頻道說，指稱有關俄軍在布查的暴行指控，都是假的。《新報》對穆拉托夫遇襲事件的調查，也指與該社群團體有關連，其中一名攻擊者是俄羅斯極右派份子特里佛諾夫（Nikolai Trifonov）。

《衛報》29日報導，曾在該報任職的記者卡尼金（Pavel Kanygin）針對美方的情報評估，說俄國安全單位「非常有可能」是此事的幕後黑手，「我相信美國情報是正確的，我100％肯定，沒有俄羅斯安全單位的事先知情和批准，這種事情不可能發生」，特里佛諾夫尚未遭調查，「進一步顯示當局縱容這種行動」。

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