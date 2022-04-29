俄炸基輔再犯眾怒 拳王市長：普廷正對聯合國「比中指」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）28日到訪基輔竟遇上俄軍空襲，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）29日晚間直言，普廷正在對聯合國「比中指」。圖為古特瑞斯（右）與普廷（左）2018年合照。（歐新社資料照）

2022/04/29 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）28日到訪烏克蘭首都基輔，晚間竟遇上俄軍空襲市中心一座住宅大樓，誇張行徑再次引起國際公憤。對此，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）29日晚間表示，普廷正在對聯合國「比中指」。

綜合外媒報導，聯合國秘書長古特瑞斯28日抵達烏克蘭首都基輔，預計29日將與烏總統澤倫斯基等官員會談，然而晚間竟遇上俄軍空襲基輔市中心一座住宅大樓，造成一名電台記者海里奇（Vira Hyrych）喪命。

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對此，基輔市長克里契科直言，俄軍大膽攻擊，就是普廷正在對聯合國「比中指」；烏總統澤倫斯基也直言，俄羅斯正想盡辦法讓聯合國難堪。

此外，《BBC》也分析指出，俄軍大膽轟炸並宣稱是瞄準軍事工廠進行攻擊，毫無根據且完全顯現出普廷想對國際社會傳達的強烈輕蔑訊息，他不在乎各國的想法，也會為所欲為，沒有任何力量可以阻止他。

德國政府29日晚間也發出聲明，譴責俄羅斯在聯合國秘書長訪問期間轟炸基輔是「不人道」的行為。聲明內容指出：「我們強烈譴責俄羅斯在古特瑞斯到訪會談前夕的轟炸。」

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