點名習近平！美眾院通過「軸心法」 揭中國是否助俄逃制裁

俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

2022/04/29 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，外界不斷懷疑中國有援助俄羅斯的可能，美國聯邦眾議院27日通過以中國國家主席習近平命名的法案，要求國務院針對中國是否協助俄羅斯逃避國際制裁提交評估報告，並定期進行更新。

《美國之音》報導，這項由共和黨議員提出的評估習近平如何干預和破壞美國對俄羅斯制裁法案（Assessing Xi's Interference and Subversion Act），英文簡稱為「軸心法」（AXIS Act），眾議院27日以394票贊成、3票反對的壓倒性通過。

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「軸心法」法案提到俄羅斯與中國近來多次強調兩國將發展戰略合作和雙邊關係，要求美國國務院在法案生效後30天內向國會提交報告，說明中國是否提供俄羅斯任何援助、或協助俄羅斯逃避國際制裁，並要求國務院之後必須每90天對報告進行更新。

提出法案的肯塔基州共和黨聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）表示，需要一份關於俄羅斯和中國合作情況的完整報告，讓民眾了解，也幫助立法者可以開始為美國地緣政治挑戰進行定位，「現在是美國正面對抗這個新邪惡軸心的時候了」。

眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）說，中共已表明不願意或無法在這場戰爭作為一個有建設性的夥伴，這部法案將有助於讓美國民眾了解中國和俄羅斯之間合作的程度。

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