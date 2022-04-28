遭虐待羞辱還「被送俄」 志工獲釋：烏克蘭平民被關在俄羅斯是真的

圖為戰俘被關押之處。（路透）

2022/04/28 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭平民惡行頻傳，1名紅十字會志工克羅本（Volodymyr Khropun）上月駕駛巴士前往基輔西北方一處村莊，協助疏散受困平民時被攔下俘虜運往俄羅斯，過程中受到俄兵百般折磨、身心受創。外媒報導，獲釋3週的克羅本受訪時仍心有餘悸，但他努力描述狀況，希望讓世界知道他的故事，「烏克蘭平民被關在俄羅斯是真的」。

《BBC》報導，克羅本與其他平民起初被關在工廠地下室，8坪左右房間擠了40人，「我們被步槍毆打、拳打腳踢，他們矇住我的雙眼、用布膠帶綑綁雙手，還使出電擊槍不斷拷問有關軍隊訊息」，將近1週後就被帶往白俄羅斯。

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克羅本等人在白俄羅斯獲發身分證明文件，上頭寫著由俄軍核發、出生地為「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」，隨後被送到俄羅斯監獄，「酷刑並未停止，他們羞辱我們、要我們跪下，強迫我們擺出不舒服的姿勢。看著他們眼睛會被揍、動作太慢也會挨打，他們像對待動物一樣對待我們」。

克羅本有天晚上數數發現，至少72人也跟他一起被抓，但他聽到的不只這些，「我們嘗試互相支持，但仍覺得自己宛如從21世紀被送回16世紀」。兩週後克羅本「出獄」，並與另一拘留中心的3名烏克蘭女性一起被空運至克里米亞半島，她們透露自己也遭到毆打，雖不清楚身處何處，但經常聽見士兵使用「交換」這個字眼。

報導指出，克羅本一行人後來又移動到札波羅熱以外32公里的地方，並被允許穿過1座橋回到烏克蘭控制的領土，等於雙方交換了戰俘，「烏克蘭平民被關押在俄羅斯是真的」。他也提到，還在監獄時有聽說來自車諾比核電廠的人就在隔壁房間內，但實際上有誰仍不得而知，目前已知的是守護車諾比的169名烏克蘭國民衛隊成員下落不明。

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