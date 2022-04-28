為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遭虐待羞辱還「被送俄」 志工獲釋：烏克蘭平民被關在俄羅斯是真的

    圖為戰俘被關押之處。（路透）

    圖為戰俘被關押之處。（路透）

    2022/04/28 14:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊攻擊烏克蘭平民惡行頻傳，1名紅十字會志工克羅本（Volodymyr Khropun）上月駕駛巴士前往基輔西北方一處村莊，協助疏散受困平民時被攔下俘虜運往俄羅斯，過程中受到俄兵百般折磨、身心受創。外媒報導，獲釋3週的克羅本受訪時仍心有餘悸，但他努力描述狀況，希望讓世界知道他的故事，「烏克蘭平民被關在俄羅斯是真的」。

    《BBC》報導，克羅本與其他平民起初被關在工廠地下室，8坪左右房間擠了40人，「我們被步槍毆打、拳打腳踢，他們矇住我的雙眼、用布膠帶綑綁雙手，還使出電擊槍不斷拷問有關軍隊訊息」，將近1週後就被帶往白俄羅斯。

    克羅本等人在白俄羅斯獲發身分證明文件，上頭寫著由俄軍核發、出生地為「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」，隨後被送到俄羅斯監獄，「酷刑並未停止，他們羞辱我們、要我們跪下，強迫我們擺出不舒服的姿勢。看著他們眼睛會被揍、動作太慢也會挨打，他們像對待動物一樣對待我們」。

    克羅本有天晚上數數發現，至少72人也跟他一起被抓，但他聽到的不只這些，「我們嘗試互相支持，但仍覺得自己宛如從21世紀被送回16世紀」。兩週後克羅本「出獄」，並與另一拘留中心的3名烏克蘭女性一起被空運至克里米亞半島，她們透露自己也遭到毆打，雖不清楚身處何處，但經常聽見士兵使用「交換」這個字眼。

    報導指出，克羅本一行人後來又移動到札波羅熱以外32公里的地方，並被允許穿過1座橋回到烏克蘭控制的領土，等於雙方交換了戰俘，「烏克蘭平民被關押在俄羅斯是真的」。他也提到，還在監獄時有聽說來自車諾比核電廠的人就在隔壁房間內，但實際上有誰仍不得而知，目前已知的是守護車諾比的169名烏克蘭國民衛隊成員下落不明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逾45門M777榴彈砲抵烏 五角大廈：50多名烏軍已完訓
    2022/04/28 13:56

    逾45門M777榴彈砲抵烏 五角大廈：50多名烏軍已完訓
    聯合國秘書長抵達基輔 英國援烏防空裝甲車（不斷更新）
    2022/04/28 13:30

    聯合國秘書長抵達基輔 英國援烏防空裝甲車（不斷更新）

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    會面普廷「很有用」 聯合國秘書長透露對談內容
    2022/04/28 12:58

    會面普廷「很有用」 聯合國秘書長透露對談內容
    侵烏損失數百輛！專家：俄坦克設計存有致命缺陷
    2022/04/28 10:55

    侵烏損失數百輛！專家：俄坦克設計存有致命缺陷

    「誠實服務」助攻Q1業績大增47%
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播