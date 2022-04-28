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    逾45門M777榴彈砲抵烏 五角大廈：50多名烏軍已完訓

    「M777榴彈砲」（路透）

    「M777榴彈砲」（路透）

    2022/04/28 13:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）指出，援烏總數達90門丶155口徑榴彈砲中，有超過半數已交至烏克蘭士兵手中，協助他們在頓巴斯（Donbas）地區抗俄；此外，目前已有超過50位烏軍完成操作榴彈砲的訓練，未來有更多人陸續接受培訓。

    據美國軍媒《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，美國五角大廈發言人柯比27日透露，目前有超過45門的榴彈砲，已轉送至烏軍手中，協助他們持續在烏東地區，對抗俄羅斯的入侵行動。

    柯比表示，烏軍仍需要經過一些訓練，才能使用美國提供的榴彈砲，而美方正在烏國境外的「秘密地點」培訓他們如何操作這類砲彈；預計完成訓練的烏軍重返前線時，也將訓練他們的同袍，如何操作這類武器。

    柯比透露，美國完成了第一批次逾50名烏軍操作榴彈砲的訓練；而美方目前正在訓練第二梯次的烏軍，也有超過50位，在境外同一個「秘密地點」受訓。

    據報導，美國總統拜登（Joe Biden）於4月13日及21日分別批准的2次8億美元（約新台幣236億元）軍援計劃中，皆有提供155口徑牽引砲「M777榴彈砲」（The 155mm M777 howitzer），這也是自2月24日俄國侵烏以來，美方首次提供這類火砲。

    美國五角大廈發言人柯比。（美聯社）

    美國五角大廈發言人柯比。（美聯社）

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