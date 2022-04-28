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    軍武百科》日本新銳匿蹤護衛艦 「最上級」具全方位任務功能

    最上級護衛艦是日本海上自衛隊新一代的「多功能護衛艦」。圖為熊野號。（圖擷取自日本海上自衛隊官方網站）

    最上級護衛艦是日本海上自衛隊新一代的「多功能護衛艦」。圖為熊野號。（圖擷取自日本海上自衛隊官方網站）

    2022/04/28 13:53

    〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊最上級護衛艦「最上號」（FFM-1）今日舉行服役典禮，成為同級護衛艦中服役的第二艘。最上級護衛艦是日本海上自衛隊的新一代「多功能護衛艦」，不僅有匿蹤功能，更能執行多種任務需求。

    最上級護衛艦全長133公尺，排水量3900噸，外型採用扁平式設計，具有匿蹤功能，艦上配備反艦飛彈、對空飛彈、魚雷等武器，而武器裝備在考慮匿蹤功能的前提下，採用內嵌式裝備方式。

    與以往其他型號護衛艦相比，最上級護衛艦人力配置較少，僅需90人就能維持船艦運作，能有效緩解海上自衛隊人力吃緊的問題。最上級可應對多種任務需求，和平時期可擔任警戒監視任務要角，必要時可應對反潛、反飛彈及海面艦對艦戰鬥等任務。

    目前最上級護衛艦已有「最上號」及「熊野號」服役，「能代號」、「三隈號」則已完成下水作業，預計在2023年服役；5號艦及6號艦已在去年6月開工，預計在今年年中過後舉行下水儀式。

    最上級護衛艦命名原則皆以日本國內河川命名，「最上號」艦名來自山形縣最上川、「熊野號」艦名來自來自流經奈良縣、和歌山縣、三重縣的熊野川、「能代號」艦名來自秋田縣能代川、「三隈號」則來自九州筑後川水系中的三隈川。而上述艦名皆曾為舊日本帝國海軍所使用。

    最上級護衛艦性能諸元：

    輕載排水量：3900噸

    滿載排水量：5500噸

    艦身全長：132.5公尺

    艦身最寛處：16.3公尺

    最高航速：30節

    艦載武裝：1門Mk45艦炮，2挺12.7毫米遙控機槍武器系統、Mark 41垂直發射系統（16單元）、2組17式對艦飛彈4聯裝發射系統、1組海公羊飛彈（Sea RAM）以及2組Mk 32水面船艦魚雷管

    偵搜設備：OPY-2多功能雷達、OQQ-11艦首反水雷聲納、OQQ-25主/被動拖曳陣列聲納系統

    電戰系統：NOLQ-3E電子戰裝置

    艦載機：SH-60K反潛直升機1架

    最上級護衛艦可應對多種任務需求，包括和平時期警戒監視任務，戰時可執行反潛、反飛彈及海面艦對艦等戰鬥任務。圖為熊野號。（圖擷取自日本海上自衛隊官方網站）

    最上級護衛艦可應對多種任務需求，包括和平時期警戒監視任務，戰時可執行反潛、反飛彈及海面艦對艦等戰鬥任務。圖為熊野號。（圖擷取自日本海上自衛隊官方網站）

    最上級護衛艦1號艦「最上號」下水。圖為最上號。（圖擷取自海上自衛隊臉書粉絲專頁）

    最上級護衛艦1號艦「最上號」下水。圖為最上號。（圖擷取自海上自衛隊臉書粉絲專頁）

    目前最上級護衛艦已有「最上號」及「熊野號」服役，「能代號」、「三隈號」則已完成下水作業。圖為能代號。（圖擷取自海上自衛隊臉書粉絲專頁）

    目前最上級護衛艦已有「最上號」及「熊野號」服役，「能代號」、「三隈號」則已完成下水作業。圖為能代號。（圖擷取自海上自衛隊臉書粉絲專頁）

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