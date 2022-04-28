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    中國高層爆內鬨！ 劉鶴與韓正為房地產政策針鋒相對

    中國國務院的4位副總理，從左至右分別是胡春華（排名第3）、韓正（排名第1）、孫春蘭（排名第2）和劉鶴（排名第4）。（路透資料照）

    中國國務院的4位副總理，從左至右分別是胡春華（排名第3）、韓正（排名第1）、孫春蘭（排名第2）和劉鶴（排名第4）。（路透資料照）

    2022/04/28 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來房地產走勢及開發商的經營環境，很大取決於北京政府制定的政策，英國媒體報導，中國常務副總理韓正和另一副總理胡春華，因為房地產政策問題，與習近平重用的副總理劉鶴和央行行長易綱意見不合。

    英國《金融時報》報導，多位不具名中國官員和政策顧問透露，以中國國務院副總理劉鶴為首的陣營認為，政府可能低估整頓地產商和防疫封控措施的經濟影響，如果房市持續疲軟，可能引發呆帳飆升，整個金融產業都會倒閉，因此由劉鶴領導的金融穩定發展委員會支持放寬房地產限購等，希望給開發商更大的預售款使用自由度。

    不過，江派代表人物韓正與團派人物胡春華則持相反意見，與國務院住房和城鄉建設部立場一致，希望對地產商使用預售款維持一定的限制，認為相關疑慮被誇大，不可能所有的金融機構都會倒下，可以讓健康的銀行救援有問題的銀行。雖然劉鶴長期以來一直被認為是中國最具影響力的財政官員，但韓正是副總理中排名最高的一位。

    另外，劉鶴與易綱均對大規模降息抱持謹慎態度，深怕全面降息可能破壞過去5年中國在穩定整體債務與國內生產總值比例方面取得的進度，同時鑑於目前美國利率多年來首次高於中國，中國降息或許會削弱人民幣匯率，引發資金大舉外流。

    中國央行行長易綱。（路透資料照）

    中國央行行長易綱。（路透資料照）

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