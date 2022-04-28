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    聯合國秘書長抵達基輔 普廷稱干預烏局勢將被俄還擊（不斷更新）

    普廷聲稱，若有人想從外部干預烏克蘭局勢，俄羅斯將會以閃電般快速軍事回擊。（歐新社）

    普廷聲稱，若有人想從外部干預烏克蘭局勢，俄羅斯將會以閃電般快速軍事回擊。（歐新社）

    2022/04/28 08:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月28日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊英國《BBC》引述一名西方官員的戰情觀察，表示俄軍難以克服烏軍的頑強抵抗，且俄軍的戰術素養很差，後勤補給困難的狀況仍持續出現。

    ＊俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）27日表示，在烏克蘭展開的特別軍事行動都將無條件完成，如果有人想從外部干預烏克蘭局勢，俄羅斯將會以閃電般快速軍事回擊。外媒分析，普廷此舉是在向北約喊話。

    ＊聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）抵達烏克蘭首都基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基會談。烏克蘭外交部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）今表示：「未來數週會非常艱難。俄國已經集結軍力要在烏克蘭東部發動大規模攻勢。」

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基今天在推特發文表示，印尼總統佐科威已經邀請他參加今年11月在印尼舉辦的20國集團（G20）峰會，俄羅斯方面也指出，俄國總統普廷計畫參加這場峰會。

    ＊烏克蘭參謀總部27日在官方臉書公布感謝支援烏克蘭國家的影片，日本在感謝國家之列。烏克蘭參謀總部在這次上傳的40秒影片中寫道：「各位友人，烏克蘭感謝各位的支援。」影片在播放旁白的同時，字幕上列出包括日本在內的30多國。

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