把俄羅斯趕出烏克蘭全境！英外長明確提出戰略目標

另外，特拉斯也明確指出，西方各國應採更多措施來阻止俄羅斯侵略，包括更多的國防預算支出。特拉斯強調，北約提議將國內生產毛額（GDP）的2%用於國防支出，這應該是最低標準，而不是上限。

請繼續往下閱讀...

特拉斯提到，西方國家除了向烏克蘭提供武器，也應該向其他受到俄羅斯威脅的國家提供武器，包括摩爾多瓦及喬治亞，協助他們維持主權及自由。

特拉斯說：「烏克蘭的戰爭是我們的戰爭，是每個人的戰爭，烏克蘭的勝利對我們所有人來說都是一項戰略要務。深入我們的庫存中尋找重型武器、戰車、飛機，並提高產量，這就是我們需要做的一切。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法