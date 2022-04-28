把俄羅斯趕出烏克蘭全境！英外長明確提出戰略目標
2022/04/28 08:50
根據英國《BBC》
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續抵抗俄羅斯入侵，各國軍援仍持續湧入烏克蘭，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日在倫敦發表談話時提及英國在烏俄戰爭中的戰略目標，強調必須要把俄羅斯從烏克蘭趕出去。
根據英國《BBC》 另外，特拉斯也明確指出，西方各國應採更多措施來阻止俄羅斯侵略，包括更多的國防預算支出。特拉斯強調，北約提議將國內生產毛額（GDP）的2%用於國防支出，這應該是最低標準，而不是上限。 請繼續往下閱讀... 特拉斯提到，西方國家除了向烏克蘭提供武器，也應該向其他受到俄羅斯威脅的國家提供武器，包括摩爾多瓦及喬治亞，協助他們維持主權及自由。 特拉斯說：「烏克蘭的戰爭是我們的戰爭，是每個人的戰爭，烏克蘭的勝利對我們所有人來說都是一項戰略要務。深入我們的庫存中尋找重型武器、戰車、飛機，並提高產量，這就是我們需要做的一切。」
另外，特拉斯也明確指出，西方各國應採更多措施來阻止俄羅斯侵略，包括更多的國防預算支出。特拉斯強調，北約提議將國內生產毛額（GDP）的2%用於國防支出，這應該是最低標準，而不是上限。
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特拉斯提到，西方國家除了向烏克蘭提供武器，也應該向其他受到俄羅斯威脅的國家提供武器，包括摩爾多瓦及喬治亞，協助他們維持主權及自由。
特拉斯說：「烏克蘭的戰爭是我們的戰爭，是每個人的戰爭，烏克蘭的勝利對我們所有人來說都是一項戰略要務。深入我們的庫存中尋找重型武器、戰車、飛機，並提高產量，這就是我們需要做的一切。」