歐盟著手拉高兒童疫苗接種率 開發抗病毒藥物

歐盟5至9歲兒童的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種率低於15％，歐盟著手增加兒童疫苗接種率，同時將支持開發抗病毒的新藥。（路透、美聯社；本報合成）

2022/04/27 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟執行委員會 （European Commission）27日指出，歐盟成員國已60％到80％人口感染過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），各國政府應加強兒童的疫苗接種率，並開發抗病毒藥物。

根據《路透》報導，歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，隨著武漢肺炎的病例和死亡人數下降，歐盟不再需要進行大規模檢測。但歐盟執委會指出，預計病毒將繼續變異，各國應制定對應政策，並提升疫苗接種率。

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歐盟也督促各國政府，在下一個學期開始前，應多鼓勵未接種疫苗的人施打，尤其是兒童，目前歐盟5至9歲兒童的疫苗接種率低於15％。歐盟還說，他們將支持新一代疫苗的開發，提供更強大和更持久的保護力。

執委會還說，將支持開發抗病毒的新藥，尤其是容易儲存和管理的抗病毒藥物。雖然輝瑞（PFE.N）和默克公司（MRK.N）開發的抗病毒藥丸已獲准在歐盟使用。但因為疫情的趨緩、藥物的高價格和復雜的開藥程序，使用上仍受到限制。

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歐盟5至9歲兒童的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種率低於15％，歐盟著手增加兒童疫苗接種率。情境照。（路透）

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