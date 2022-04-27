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    軍情動態》抗俄大殺器！傳美援烏「海馬斯」多管火箭系統

    傳美國援助烏克蘭威力強大的「海馬斯」火箭系統。（翻攝focus.ua）

    傳美國援助烏克蘭威力強大的「海馬斯」火箭系統。（翻攝focus.ua）

    2022/04/27 20:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對烏克蘭軍援方案一波接一波，烏克蘭國內瘋傳，美國援助的「海馬斯」多管火箭系統，已運抵在哈爾科夫地區。如果屬實，這將是目前美國軍援烏克蘭的最強大武器！

    「海馬斯」火箭炮全稱「M142高機動性多管火箭系統」（M142 High Mobility Artillery Rocket System），簡稱「海馬斯」（HIMARS），搭配陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程達300公里，而烏軍現役飛彈射程最遠是「圓點U」（Tochka U）彈道飛彈，只有120公里。

    據烏國新聞週刊「焦點」網站（focus.ua）報導，烏克蘭知名軍事專家楚姆特（Taras Chmut）在推特發布消息，稱「海馬斯」已運抵在哈爾科夫地區。他在推文中說，「它們（海馬斯）已在哈爾科夫地區的某個地方，想向北方鄰居和他們的非納粹化城市道一聲早安。」

    相關消息在網路瘋傳，但尚無法證實。不過，烏克蘭澤倫斯基2週前向美國開出的軍備需求清單，上面就列入了「海馬斯」。

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