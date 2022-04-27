莫斯科號沉船難堪！克宮消息人士：普廷不會與烏簽署任何協議

俄羅斯總統普廷。（法新社）

2022/04/27 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮（Krmelin，下簡稱克宮）3名消息人士近日向外媒爆料，總統普廷（Vladimir Putin）自黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）沉船後就深感羞辱，未來將不會與烏克蘭簽署任何協議，形同讓烏俄雙邊和談陷入僵局。

據英媒《每日星報》引述《金融時報》報導，克宮3名內部消息人士指出，普廷自「莫斯科號」沉船事件發生後就備感難堪，因此未來不會再與烏克蘭簽署任何協議，同時普廷也認為，目前的談判進程已經陷入了死胡同，他將盡可能在結束戰爭前，奪取烏國領土。

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一位克宮的內部人士向《金融時報》透露，普廷在決策上來來回回，舉棋不定，儘管與烏國有達成協議的希望，但他需要找到一種方式來擺脫困境；而另一名消息人士則指出，普廷仍真誠地相信他在電視上聽到的無稽之談，仍想大獲全勝。

據報導，俄軍目前集中在烏東作戰，企圖併吞烏克蘭親俄分子所佔領的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區。

而俄羅斯電視台「第五頻道」（5TV）則指出，普廷透露，未來在土耳其登場的烏俄談判中，烏克蘭代表團已經同意，將排除頓內茨克、盧甘斯克及克里米亞半島（Crimea）三項議題的討論。

烏國代表團高階官員烏米羅夫（Rustem Umirov）則表示，他們將繼續談判，主要就是為了挽救更多民眾的生命。

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