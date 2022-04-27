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    超暖！澤倫斯基探訪馬立波孤兒 送上iPad平板電腦打氣

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖），送給伊利亞（黃衣者）一台iPad平板電腦，當成他的生日禮物。（圖擷取自Володимир Зеленський臉書）

    烏克蘭總統澤倫斯基（見圖），送給伊利亞（黃衣者）一台iPad平板電腦，當成他的生日禮物。（圖擷取自Володимир Зеленський臉書）

    2022/04/27 15:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍圍攻烏南港城馬立波（Mariupol），導致數萬民眾死傷，甚至還逕自將民眾帶回俄國，而烏國政府近日透過外交手段，成功從俄帶回2名因戰爭而受傷的孤兒，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）更是親自前往醫院探視，還分別贈送給他們iPad平板，十分暖心。

    據英媒《每日郵報》報導，俄軍在馬立波的圍城戰役中，讓10歲的伊利亞（Ilya Matvienko）與12歲的基拉（Kira Obedinska）失去雙親成為孤兒，也受了傷，還被俄軍帶回俄國。

    據報導，烏克蘭當局設法與俄國交涉，讓伊利亞及基拉返烏，之後便將他們暫時安置在位於基輔的「奧赫馬蒂特」國家兒童專科醫院（Okhmatdyt National Children's Specialized Hospital），接受治療，分別由他們的祖父或祖母照顧。

    近日，澤倫斯基親赴「奧赫馬蒂特」醫院，探視了伊利亞，只見澤倫斯基先是分別向伊利亞還有阿嬤握手，關心他的病情後，就從助理手中的袋子，拿出了事先準備好的iPad送給他，當成是他的生日禮物。

    隨後，澤倫斯基轉往另一間病房，探視基拉，在她阿公奧貝丁斯基（Oleksandr Obedinsky）的陪伴下，她也拿到了一台iPad平板電腦。

    澤倫斯基對兒童醫院的醫師，發表熱情談話，並頒發國家獎章，表彰他們的貢獻，感謝醫護人員每天重要的日常工作，拯救了烏克蘭人的生命；同時，他也鼓舞醫護人員們：「你們也像我們的軍隊一樣，在前線（作戰）。」

    隨後澤倫斯基轉往另一間病房，也拿出一台iPad，送給基拉（紫衣者）。（圖擷取自Володимир Зеленський臉書）

    隨後澤倫斯基轉往另一間病房，也拿出一台iPad，送給基拉（紫衣者）。（圖擷取自Володимир Зеленський臉書）

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