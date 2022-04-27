美CDC：全美58％人口曾染疫 兒童比例更高

美國疾病管制暨預防中心（CDC）26日公布數據顯示，估計美國約有58%人口曾感染武漢肺炎。（路透資料照）

2022/04/27 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）26日公布數據顯示，估計美國約有58%人口，也就是1.9億人曾感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），另估算約有75%的18歲以下民眾被感染。

綜合媒體報導，美國疾病管制暨預防中心26日公布一項抗體調查，研究人員調查超過20萬名美國人的血液樣本，檢視因為過去的感染而產生的抗體，而非因為疫苗接種產生的抗體。他們發現感染趨勢在去年12月至今年2月之間急遽上升，研判是傳染力強的Omicron變種病毒在美國傳播所造成。

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確診數最顯著的是在兒童和青少年族群，比例從去年12月的45%上升到今年2月的75%。而對所有年齡層的美國人來說，去年12月約有34%的人有過感染跡象，而在今年2月上升到58%。

研究發現，年齡較大感染的機率較小，針對65歲以上的人，19% 的人在去年12月有過感染跡象，在今年2月約有33%的人感染。CDC研判可能是因為老年人的疫苗接種率較高，並確實採取防疫措施，像是避開人群和戴口罩。

CDC武肺病毒血清學工作小組的聯合負責人克拉克（Kristie Clarke）表示，擁有感染產生的抗體，並不代表不會再染疫。她強調，接種疫苗才是最有效的保護方式。

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