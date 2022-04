再遭烏軍反擊？俄省長：半夜被爆炸聲驚醒 彈藥庫著火

2022/04/27 11:24

〔即時新聞/綜合報導〕烏軍反擊到俄羅斯領土?俄國官員稍早指出,位於烏克蘭邊境以北約40公里的別爾哥羅德(Belgorod),省內傳出數次爆炸,經了解後,初部研判是當地一處村落的彈藥庫著火,並未通報平民傷亡。

據英媒《BBC》報導,俄羅斯別爾哥羅德省長格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)稍早在通訊軟體Telegram上透露,由於省內傳出爆炸,睡夢中的他,於27日凌晨3時35分左右,被爆裂聲響給吵醒。

格拉德科夫表示,當他正在草擬Telegram貼文之際,他又聽到了外面傳來3次巨大的爆炸聲響。

了解狀況後,格拉德科夫透露,他初步接獲通報的消息指出,別爾哥羅德省內的一處鄉間村落的彈藥庫,發生了起火的狀況,目前並未傳出有平民傷亡。

據了解,俄國防部4月初控訴,烏軍2架攻擊直升機低空進入俄領土,攻擊位於烏俄邊界的別爾哥羅德燃料庫;而格拉德科夫19日也曾指控,烏軍對境內的村落戈洛夫奇諾(Golovchino)發動打擊,至少造成1人受傷。

