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    再遭烏軍反擊？俄省長：半夜被爆炸聲驚醒 彈藥庫著火

    俄羅斯別爾哥羅德省長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram上透露，由於省內傳出爆炸，睡夢中的他，於27日凌晨3時35分左右，被爆裂聲響給吵醒。（圖擷取自@MezmorisedJay推特）

    俄羅斯別爾哥羅德省長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）在通訊軟體Telegram上透露，由於省內傳出爆炸，睡夢中的他，於27日凌晨3時35分左右，被爆裂聲響給吵醒。（圖擷取自@MezmorisedJay推特）

    2022/04/27 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕烏軍反擊到俄羅斯領土？俄國官員稍早指出，位於烏克蘭邊境以北約40公里的別爾哥羅德（Belgorod），省內傳出數次爆炸，經了解後，初部研判是當地一處村落的彈藥庫著火，並未通報平民傷亡。

    據英媒《BBC》報導，俄羅斯別爾哥羅德省長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）稍早在通訊軟體Telegram上透露，由於省內傳出爆炸，睡夢中的他，於27日凌晨3時35分左右，被爆裂聲響給吵醒。

    格拉德科夫表示，當他正在草擬Telegram貼文之際，他又聽到了外面傳來3次巨大的爆炸聲響。

    了解狀況後，格拉德科夫透露，他初步接獲通報的消息指出，別爾哥羅德省內的一處鄉間村落的彈藥庫，發生了起火的狀況，目前並未傳出有平民傷亡。

    據了解，俄國防部4月初控訴，烏軍2架攻擊直升機低空進入俄領土，攻擊位於烏俄邊界的別爾哥羅德燃料庫；而格拉德科夫19日也曾指控，烏軍對境內的村落戈洛夫奇諾（Golovchino）發動打擊，至少造成1人受傷。

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