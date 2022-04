與羅馬尼亞總理會面！澤倫斯基：不怕摩爾多瓦親俄叛軍

2022/04/27 10:48

〔即時新聞/綜合報導〕與烏克蘭接壤的西南鄰國「摩爾多瓦」(Moldova),近日內部親俄叛離區「聶斯特河沿岸共和國」(Transnistria)傳出多起爆炸案。而烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)指出,他26日已和羅馬尼亞總理針對摩國情勢交換意見,強調烏國軍隊已對因應情勢升溫的狀況,做好準備。

據英媒《衛報》報導,澤倫斯基表示,俄羅斯正在試圖動搖「聶斯特河沿岸」地區的穩定,而他們已經準備好面對「摩爾多瓦」內親俄臨時佔領區可能出現的情勢升級。

26日與國際原能總署(IAEA)署長格羅西(Rafael Mariano Grossi)會面後,澤倫斯基於聯合記者會上表示,他完全認同摩爾多瓦總統桑杜(Maia Sandu)對目前的情勢評估。

澤倫斯基透露,他26日和羅馬尼亞總理丘科(Nicolae Ciucă)在基輔見面時,有針對摩國狀況交換意見。

澤倫斯基接著說:「我們清楚曉得,這是俄羅斯聯邦採取的其中一項步驟,(俄國的)特種勤務部隊正在該地區運作,這不是假新聞,俄軍的目標很明顯,就是破壞區域情勢,威脅摩爾多瓦。」

澤倫斯基提到,俄羅斯表明了,若是摩國支持烏克蘭,俄國就會採取行動,但烏克蘭了解俄軍的能力,武裝部隊已準備好了,不怕他們。

