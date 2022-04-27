與羅馬尼亞總理會面！澤倫斯基：不怕摩爾多瓦親俄叛軍

烏克蘭總統澤倫斯基（左）26日與羅馬尼亞總理丘科（右）會面，針對摩爾多瓦情勢交換意見。（圖擷自 ＠Siegfried Muresan官方推特）

2022/04/27 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕與烏克蘭接壤的西南鄰國「摩爾多瓦」（Moldova），近日內部親俄叛離區「聶斯特河沿岸共和國」（Transnistria）傳出多起爆炸案。而烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，他26日已和羅馬尼亞總理針對摩國情勢交換意見，強調烏國軍隊已對因應情勢升溫的狀況，做好準備。

據英媒《衛報》報導，澤倫斯基表示，俄羅斯正在試圖動搖「聶斯特河沿岸」地區的穩定，而他們已經準備好面對「摩爾多瓦」內親俄臨時佔領區可能出現的情勢升級。

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26日與國際原能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Mariano Grossi）會面後，澤倫斯基於聯合記者會上表示，他完全認同摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）對目前的情勢評估。

澤倫斯基透露，他26日和羅馬尼亞總理丘科（Nicolae Ciucă）在基輔見面時，有針對摩國狀況交換意見。

澤倫斯基接著說：「我們清楚曉得，這是俄羅斯聯邦採取的其中一項步驟，（俄國的）特種勤務部隊正在該地區運作，這不是假新聞，俄軍的目標很明顯，就是破壞區域情勢，威脅摩爾多瓦。」

澤倫斯基提到，俄羅斯表明了，若是摩國支持烏克蘭，俄國就會採取行動，但烏克蘭了解俄軍的能力，武裝部隊已準備好了，不怕他們。

#Romania stands by the side of #Ukraine.

Prime Minister Nicolae Ciuca visiting #Kiyv tonight and meeting President #Zelensky.

We will provide all help to stop the illegal and immoral Russian aggression. @NicolaeCiuca @ZelenskyyUa #StandWithUkraine pic.twitter.com/nWROkd7MfE — Siegfried Muresan （@SMuresan） April 26, 2022

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