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    中國再增逾1.4萬本土病例 上海、北京11區51前大篩檢

    上海27日至30日將以核酸及抗原組合的方式進行分區篩檢，北京11區於26日至30日也進行大規模篩檢。（路透）

    上海27日至30日將以核酸及抗原組合的方式進行分區篩檢，北京11區於26日至30日也進行大規模篩檢。（路透）

    2022/04/27 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增1萬4222例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等21省。其中有1萬3562例本土案例在上海，占整體比例超過95%，且單日再增48例死亡。

    上海封城至今已滿1個月，目前確診數雖趨緩但近日每天都有不少死亡病例發布，27日至30日將以核酸檢測及抗原檢測組合的方式進行分區篩檢。針對北京疫情逐漸升溫，北京衛健委25日也公告，疫情已經進入關鍵時刻，除了升級重災區朝陽區的管控，26日至30日也針對11區啟動大規模篩檢，北京所有藝文及體育等大型活動也將暫停。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1824例，包含境外移入6例，本土新增1818例。本土中包含上海1606例，江西56例，吉林51例，北京31例，黑龍江25例，浙江16例，江蘇8例，內蒙古7例，山東6例，河南3例，湖南2例，四川2例，河北1例，山西1例，安徽1例，福建1例，重慶1例。其中上海新增48例死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者1萬2474例，其中境外移入70例，本土1萬2404例，本土上海1萬1956例，遼寧102例，吉林80例，江蘇76例，山東66例，江西41例，浙江31例，河南14例，河北13例，安徽8例，黑龍江7例，北京3例，雲南3例，湖北2例，廣西2例。

    中國衛健委也指出，截至4月26日24時，中國累計確診20萬7081例，累計死亡病例4876例，現有確診病例2萬6774例當中，有318例是重症病例。

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