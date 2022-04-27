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    摩爾多瓦親俄地區接連爆炸 烏克蘭：俄軍想開闢新戰線

    「聶斯特河沿岸共和國」周邊近期發生多起爆炸案，烏克蘭官員認為，俄羅斯或許有意在當地開闢一條新戰線。圖為聶斯特河沿岸遭攻擊的通訊塔。（法新社）

    「聶斯特河沿岸共和國」周邊近期發生多起爆炸案，烏克蘭官員認為，俄羅斯或許有意在當地開闢一條新戰線。圖為聶斯特河沿岸遭攻擊的通訊塔。（法新社）

    2022/04/27 07:49

    〔即時新聞／綜合報導〕摩爾多瓦的親俄叛離地區「聶斯特河沿岸共和國」（Transnistria）近期發生多起爆炸案，使得摩爾多瓦當地局勢陷入緊張，由於「聶斯特河沿岸共和國」地處摩爾多瓦與烏克蘭之間，烏克蘭官員認為，俄羅斯或許有意在當地開闢一條新戰線。

    根據美國《CNN》報導，聶斯特河沿岸共和國「首都」蒂拉斯波爾（Tiraspol）的國土安全部大樓附近在25日傳出連續爆炸，聶斯特河沿岸的一座通訊塔則在26日遭到攻擊，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）為此緊急召開國安會議。

    位於聶斯特河口、連接別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基區（Bilhorod-Dnistrovskyi）與黑海重要港口城市敖德薩的札托卡大橋26日遭到俄軍飛彈攻擊。敖德薩地區軍事管理局局長馬申科（Maksym Marchenko）指出，俄軍發射3枚飛彈，有1枚擊中大橋，試圖切斷敖德薩地區交通要道，並在聶斯特河沿岸周邊製造緊張局勢。

    烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）26日表示，俄軍對烏克蘭西南部的飛彈襲擊表明的俄軍的進攻意圖，俄軍可能打算將烏克蘭最西南方的比薩拉比亞地區（Bessarabia）納入進攻範圍中。

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