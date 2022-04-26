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    新加坡解除多數防疫措施 完整接種者行前不需檢測

    新加坡Omicron疫情趨穩之際，今天起擴大鬆綁多項防疫措施。（路透）

    新加坡Omicron疫情趨穩之際，今天起擴大鬆綁多項防疫措施。（路透）

    2022/04/26 20:02

    〔中央社〕新加坡疫情保持穩定，今天起解除大部分防疫措施，包括解除社交聚會人數限制、取消社交距離措施。另外，所有已完整接種疫苗的旅客在出發前往新加坡之前，也不再需要接受檢測。

    新加坡Omicron疫情趨穩之際，今天起擴大鬆綁多項防疫措施，並將「疾病爆發應對系統」等級由先前的橙色警示降為黃色。衛生部指出，這代表朝向「與病毒共存」過程的里程碑。

    今天上路的措施包括解除社交聚會人數及家庭訪客人數限制；取消社交距離措施；允許所有員工返回辦公場所上班；取消超過1000人的大型活動人數限制。不過，民眾外出時，仍須遵守室內場所必須戴口罩的規定，包括搭乘大眾運輸工具時；戶外則可選擇不戴口罩。

    許多當地民眾對此都感到高興，「海峽時報」（The Straits Times）做的一份線上民調顯示，57%受訪者對於這次大幅鬆綁防疫措施都感到「非常開心」或「開心」。

    新加坡民眾楊先生接受中央社記者訪問時開心地說，「感覺生活回歸正常」，隔了很長一段時間，終於又可以跟家族親戚一起聚餐；過去受到社交聚會人數限制，有些親戚已經很久沒見了。

    他相信，很多家庭都很期待可以再次跟眾多親戚「團圓」。

    旅星多年的美國人Nicole表示，一方面很開心社交聚會不再有人數限制，但另一方面，想到商場可能又會變得很擁擠，還是「有點厭煩」。

    新加坡今天起也鬆綁「接種者有別」措施，大多數場所不再適用這項措施。只有超過500人的活動及夜店、舞廳等允許顧客跳舞的夜間娛樂場所，還有餐廳、小販中心等餐飲場所，仍只允許完整接種者進入。

    隨著星國疫情趨緩，衛生部不再對密切接觸者發出健康風險通知，且大多數場所不再要求民眾使用合力追蹤（TraceTogether）手機應用程式及防疫器。但超過500人的活動以及適用「接種者有別」措施的夜間娛樂場所，民眾進場時仍需使用「合力追蹤」，以利確認疫苗接種狀態。

    新加坡民眾蕭小姐表示，很高興到商場等地方不再需要掃描QR碼登入「合力追蹤」App後才能進入。

    在邊境管制方面，新加坡1日起擴大開放邊境，允許所有完整接種疫苗者入境後不須強制隔離，抵境後也不需再檢測，但經由海、空入境者，仍須出示出發前2天內的檢測陰性證明。這項規定自今天起解除，已完整接種者或12歲以下的未接種兒童，出發前往新加坡之前不再需要做檢測。

    尚未完整接種的旅客仍須在出發前往新加坡的2天內做檢測，入境後需強制隔離7天，且隔離結束前須採檢。

    此外，隨著新加坡擴大鬆綁更多防疫措施，星媒報導，目前有約2000名由政府各單位聘請的安全距離大使，未來人數將逐步減少，在新加坡經濟持續復甦之際，讓更多人可以回歸其他產業就業。

    據衛生部統計，新加坡昨天新增2058人確診COVID-19，再添6起死亡病例，累計118萬4226起確診病例，其中1331人病故。星國92%人口已完整接種，73%已接種追加劑。

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