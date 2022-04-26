若中國在索羅門設軍事基地 美國不排除採取軍事行動

美國亞太助卿康達直言，中索安全協定缺乏透明度，是外界關切主因。（法新社、美聯社；本報合成）

2022/04/26 19:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕南太平洋島國索羅門群島證實19日與中國簽署雙邊安全合作協定。美國白宮印太協調官坎貝爾（Kurt Campbell）和與亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前率團訪問索羅門，宣示未來幾個月擴大及加速在當地的系列行動。康達26日警告，若索國允許北京當局在該國建立軍事基地，那美國也不排除作出相對的軍事回應。

康達表示，據美國了解，該協定只有極少數人看過內容。他強調，美國尊重索羅門簽署協定的主權，也向索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）表明美國立場，即中國在索羅門設立軍事基地，美國會有所回應，而美國也收到蘇嘉瓦瑞的重申，該協定僅涉及索羅門面對的安全威脅，無關中國設基地。

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康達說，美方強調，未來將與區域夥伴緊密協商，關注事件發展，美索兩國預計9月舉行高階對話，進一步討論這些問題。

中、索簽署安全協議 ，透明引起外界疑慮。此前外媒報導，根據草案中的條款，中國可基於種種原因向索國派遣武警、軍事人員和其他武裝力量，「協助維持社會秩序」；此外，經索國同意，中方軍艦還可依據自身需要，到索國進行中途停留、後勤補給以及轉運作業，引發外界揣測，中國可能在索國建立海軍基地。

另據《法新社》報導，中國部隊也將負責保護中國在當地的人員及投資項目，而未經書面同意，任何一方均不得披露相關任務的內容。

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