尚氣酸鋼鐵人買推特浪費錢 粉絲互槓翻「終結饑荒」舊帳

2022/04/26 21:16

〔即時新聞/綜合報導〕擁有真人版「鋼鐵人」之稱的世界首富馬斯克(Elon Musk)日前成功收購推特,對此,飾演「尚氣」的男星劉思慕26日在推特上酸問「(美金)440億元不能做更有意義的事嗎?」引爆粉絲留言論戰,其中不少網友翻出去年馬斯克稱要捐錢給聯合國WFP「終止世界饑荒」的舊聞。

據《獨立報》報導,世界首富「鋼鐵人」馬斯克日前成功以台幣1.29兆元(美金440億元)收購社群平台推特,對此,飾演漫威超級英雄「尚氣」的男星劉思慕,26日在推特上酸問:「440億不能做更有意義的事情嗎?」引起大量雙方粉絲留言論戰。

對此,不少網友包括歐美YouTuber,都留言回覆並翻出去年底舊聞,指出馬斯克曾向聯合國世界糧食計畫署(WFP)下戰帖,稱只要WFP解釋怎麼用66億美元「終止全球饑荒」,就馬上賣特斯拉股票捐錢。

網友紛紛貼出去年舊聞的截圖表示:「有耶,真的有更有意義的事情可以做」、「終結6次饑荒聽起來如何?」;但也有反對劉思慕的人表示:「可以管好你自己的事情嗎?」、「試圖拯救民主社會的言論自由,確實是值得花這筆錢」。

據悉,WFP去年底已向馬斯克提出66億美元(約台幣1932億元)將如何終止43個國家共4200萬人的饑荒的計畫書,但截至今年2月中,WFP仍未收到任何來自馬斯克的捐款。

Was there nothing better to do with 44 billion dollars?