尚氣酸鋼鐵人買推特浪費錢 粉絲互槓翻「終結饑荒」舊帳

「尚氣」男星劉思慕（左）26日酸問「真人版鋼鐵人」馬斯克（右）「（美金）440億元不能做更有意義的事嗎？」，引爆雙方粉絲留言論戰，也再度翻出馬斯克曾說要捐錢終結全球饑荒的舊聞。（美聯社，本報合成）

2022/04/26 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕擁有真人版「鋼鐵人」之稱的世界首富馬斯克（Elon Musk）日前成功收購推特，對此，飾演「尚氣」的男星劉思慕26日在推特上酸問「（美金）440億元不能做更有意義的事嗎？」引爆粉絲留言論戰，其中不少網友翻出去年馬斯克稱要捐錢給聯合國WFP「終止世界饑荒」的舊聞。

據《獨立報》報導，世界首富「鋼鐵人」馬斯克日前成功以台幣1.29兆元（美金440億元）收購社群平台推特，對此，飾演漫威超級英雄「尚氣」的男星劉思慕，26日在推特上酸問：「440億不能做更有意義的事情嗎？」引起大量雙方粉絲留言論戰。

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對此，不少網友包括歐美YouTuber，都留言回覆並翻出去年底舊聞，指出馬斯克曾向聯合國世界糧食計畫署（WFP）下戰帖，稱只要WFP解釋怎麼用66億美元「終止全球饑荒」，就馬上賣特斯拉股票捐錢。

網友紛紛貼出去年舊聞的截圖表示：「有耶，真的有更有意義的事情可以做」、「終結6次饑荒聽起來如何？」；但也有反對劉思慕的人表示：「可以管好你自己的事情嗎？」、「試圖拯救民主社會的言論自由，確實是值得花這筆錢」。

據悉，WFP去年底已向馬斯克提出66億美元（約台幣1932億元）將如何終止43個國家共4200萬人的饑荒的計畫書，但截至今年2月中，WFP仍未收到任何來自馬斯克的捐款。

相關原文請見：

Was there nothing better to do with 44 billion dollars? — Simu Liu （刘思慕） （@SimuLiu） April 25, 2022

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