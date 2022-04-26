俄軍官陣亡再+1 「坦克兩項」世界冠軍命喪烏克蘭

「戰車兩項」（Tank biathlon）是俄羅斯舉辦的國際戰車大賽。（路透資料照）

2022/04/26 18:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭全國上下一心，讓俄軍損失慘重，許多高階軍官也戰死沙場，如今又證實，2021國際軍事競賽「戰車兩項」奪冠俄軍中尉亞德羅夫（Maxim Yadrov）已命喪烏克蘭！

「戰車兩項」（Tank biathlon）是俄羅斯軍方參照「冬季兩項」發起的現代軍事體育比賽。參賽戰車需運用多種技巧，通過有火焰障礙的崎嶇地形等各種考驗。2021年國際賽中，亞德羅夫率領俄羅斯代表隊擊敗中國代表隊奪冠。

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據俄羅斯「巴什科爾托斯坦共和國」當地媒體《bashinform》報導，俄軍第126獨立海防旅戰車排排長亞德羅夫生於1999年，4月20日，他的葬禮在家鄉布扎迪克村舉行。

報導稱，23歲的亞德羅夫參加了俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」，並在一次任務中不幸陣亡。

俄媒稱，亞德羅夫的父親也曾是俄羅斯軍人，並曾參加車臣戰爭。亞德羅夫受父親的影響，成年後曾兩次報考喀山高等戰車學校，2017年終於實現了夢想。2021年，亞德羅夫從軍校畢業後，被派往駐紮在克里米亞的俄軍第126獨立海防旅擔任戰車排排長。

2021國際「戰車兩項」比賽冠軍亞德羅夫（Maxim Yadrov）日前在家鄉下葬。（翻攝自推特）

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